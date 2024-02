“Da Faber al cielo”: Aldo Ascolese omaggio Fabrizio De André al Sipario Strappato

Sabato 17 febbraio al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) alle ore 21 va in scena il concerto di Aldo Ascolese che porta in giro da diversi anni un omaggio a Fabrizio De André dal titolo “Da Faber al cielo” con cantautori e musicisti di alto livello.

I media definiscono Aldo una delle voci del panorama Italiano: è stato premiato dal Comune e dalle Regione Liguria con il “Genovino d’argento”, uno dei riconoscimenti più importanti per un artista. Definito da molti come il vero erede di Faber non solo per le sue cover ma anche per le canzoni che di cui è autore.

Il biglietto costa 15 euro, ridotto 12 euro. Sono studiati abbonamenti per pacchetti da 20, 10 o 5 spettacoli.

Info e prenotazioni: 339 6539121