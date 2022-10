"Dell’Aldilà. Leggende e tradizione nell’arte tra la festività dei Santi e dei Morti”: visita guidata con degustazione

In occasione della festa di Ognissanti, appuntamento con la visita guidata tematica “Dell’Aldilà. Leggende e tradizione nell'arte … tra la festività dei Santi e dei Morti”, in programma martedì 1° novembre, ore 16:00 al Museo Diocesano di Genova.

Le Festività di Ognissanti e dei Defunti portano con sé un vasto repertorio di usi, leggende e tradizioni, di cui alcune più recenti, magari ancora raccontate dai nostri nonni, altre invece di origini secolari. Il percorso si snoderà tra le opere del museo e alcune sepolture “eccellenti” all’interno della Cattedrale di San Lorenzo.



Significativa è la conoscenza della funzione di alcune confraternite - dette “della Buona Morte” - e delle opere commissionate per ornare i loro Oratori; vi saranno inoltre i riferimenti del significativo epilogo della vita terrena di alcuni Santi la cui vicenda appare oggi curiosa (come il famoso “santo che non esiste”, San Lazzaro lebbroso) o di altri particolarmente significativi per la nostra città.

Si proseguirà in Cattedrale per scoprire la storia di alcuni santi importanti per la nostra città e per conoscere la storia di alcuni “defunti” importanti che hanno trovato sepoltura all’interno del duomo.

Non mancheranno infine i riferimenti a usi e costumi del passato, come quello delle reste di “balletti” (castagne bollite), degli “Officieu” e di alcuni piatti tradizionali.

A seguire sarà offerta degustazione a tema.



Biglietto € 15 euro. Solo su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per info e prenotazioni: +39 0102091863 e via mail prenotazioni.festigium@gmail.com



A cura di Festigium s.r.l. in collaborazione con la Chiesa Metropolitana di San Lorenzo e il Museo Diocesano.