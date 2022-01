"Distorsioni", mostra di Alberto Marubbi a Palazzo Stella

Sabato 29 gennaio 2022 a partire dalle ore 17:00, si apre, nelle suggestive sale di Palazzo Stella a Genova, la mostra personale di Alberto Marubbi “Distorsioni” a cura di Flavia Motolese.

“Noi prendiamo una manciata di sabbia dal panorama infinito delle percezioni e la chiamiamo mondo” Robert M. Pirsig.

Come suggerisce il titolo “Distorsioni”, lo sguardo di Alberto Marubbi sul mondo è atipico e concettuale, in grado di rompere il classico schema del nostro modo di vedere. La sua opera artistica riflette sui concetti di percezione, rappresentazione e identità, costruendo immagini che questionano costantemente sulla struttura alla base della conoscenza. L’artista si muove tra il riconoscimento e l’astrazione, creando percorsi interpretativi inattesi.

Manipolando delle fotografie di paesaggio, precedentemente scattate, ottiene dei panorami sferici, delle proiezioni stereografiche.

La distorsione dello spazio genera uno straniamento che determina una percezione diversa, amplificata: l’immagine così condensata assume un carattere simbolico, rappresentando la ciclicità della vita e della morte in un eterno divenire e ricominciare, quasi come un samsara: il ciclo di vita, morte e rinascita. La configurazione sferica di queste opere simboleggia l'idea che la vita non finisce mai e tutto è interconnesso.

Marubbi sembra voler ricordare che il mondo quale lo si vede, e nel quale si vive, altro non è che miraggio e illusione, perciò è sufficiente decontestualizzare i paesaggi e gli oggetti che ne fanno parte perché questi diventino forme astratte e finzione, trasformando lo spazio fisico in quello psicologico. Modificando la realtà attraverso ricerche plastiche e spaziali è possibile cogliere le tensioni e il mistero dello spazio e del tempo, mostrando la relazione con l'infinito.