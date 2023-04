"Alberto Helios Gagliardo. Un mistico tra gli incisori moderni": visita guidata alla mostra

In occasione della mostra, di recente inaugurata dedicata ad:" Alberto Helios Gagliardo. 'Un mistico tra gli incisori’, il Museo Diocesano offre la possibilità di approfondire la produzione e l’attività di questo artista con una visita guidata esclusiva in orario preserale.

Prendendo spunto dal titolo del saggio a lui dedicato da Giorgio Balbi, l'esposizione approfondisce la sua indagine sul tema sacro creando un collegamento ideale tra lo scenario che parte dai primi decenni del Novecento e termina nel secondo dopoguerra, rivalutando la figura di un artista Alberto Helios Gagliardo, artista a tutto tondo, pittore e raffinato incisore.

In mostra una serie di grafiche ad acquaforte, bulino, silografie sulla Via Crucis e su temi religiosi, una sezione dedicata ai suoi autoritratti e diversi approfondimenti sulle tecniche incisorie utilizzate dall'artista.

Alberto Helios Gagliardo (Genova, 14 aprile 1893 – Genova, 20 aprile 1987) è artista virtuoso soprattutto nell’incisione e tra i più pregevoli rappresentanti della tradizione artistica in Liguria tra Ottocento e Novecento. Frequenta l’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova. Nel 1925 espone alla mostra Internazionale del Grand Palais di Parigi e alle Biennali Internazionale di Venezia dal 1928 sino al 1942 in maniera continuativa, alla Quadriennale Nazionale di Roma; e a varie esposizioni Internazionali e Nazionali di Grafica. Fu vicino al gruppo incisorio ligure della “Tarasca” e titolare della cattedra di incisione all’ Accademia Ligustica di Belle Arti, e fra gli animatori degli “Incisori d’Italia”.

La mostra ha l’obiettivo di proseguire un’indagine iconografica sul tema del sacro e creare un ideale collegamento storico storicoartistico tra uno scenario che parte dai primi decenni del Novecento e termina nel secondo dopoguerra. Ci si propone lo scopo di rivalutare la produzione, di un’artista che, ad oggi gode del favore quasi esclusivo di una nicchia di raffinati collezionisti. Gagliardo si è assunto un ruolo di primo piano all’interno del panorama artistico genovese essendo stato un innovatore e promotore nell’incisione anche attraverso l’enorme contributo didattico durante gli anni d’insegnamento presso l’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova. La sua influenza, forse non ancora esplicitamente dichiarata e indagata è evidente e degna di attenzione.

Al centro del progetto espositivo vi saranno una serie di grafiche ad acquaforte, bulino, silografie sulla Via Crucis, ed una scultura dell’amico Luigi Venzano, a prosecuzione di quanto precedentemente fatto con Giannetto Fieschi. Le opere saranno concesse da un collezionista privato (tra i curatori della mostra in questione) il quale fornirà, oltre alle opere già citate, una serie di grafiche libere a soggetto sacro, un quadro ad olio, delle silografie a chiaroscuro con le relative matrici, e i “PF natalizi” che l’artista annualmente realizzava per amici e conoscenti.

Biglietto € 10,00 comprensivo di ingresso alla mostra e visita guidata.

Per informazioni e prenotazioni: info@museodiocesanogenova.it e tel. 010/2475127 ( in orario di apertura del museo: lunedì 10-13 e 14-18; da mercoledì a domenica 14-18; CHIUSO il MARTEDI’).