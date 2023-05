Presentazione del libro "Alberto Helios Gagliardo. Incisore genovese tra Dürer ed Hecht”

Il Museo Diocesano ospita fino al 5 giugno 2023 la mostra "Alberto Helios Gagliardo. 'Un mistico tra gli incisori'. In aggiunta, è stato pubblicato il testo "Alberto Helios Gagliardo. Incisore genovese tra Dürer ed Hecht” che verrà presentato al Museo Diocesano mercoledì 31 maggio 2023, ore 16:30.

Il volume, a cura di Fabrizio Bombino, si compone di diversi contributi tra cui un saggio introduttivo di Vittorio Sgarbi.

Nel testo si indaga l’attività incisoria di Alberto Helios Gagliardo, a partire dagli esordi fino all’età matura, dalla serie dedicata alla guerra fino al sodalizio con Giannetto Fieschi che è stato suo allievo. Il titolo identifica l’artista nel contesto della sua città, non solo in quello storico-artistico, ma anche in quello legato alla produzione letteraria e culturale in genere. Fu infatti legato da amicizia a Luigi Venzano, a Francesco Messina e al poeta Edoardo Firpo. Il legame con la città di Genova si consolida con la sua attività di docente di tecniche di incisione all’Accademia Ligustica di Belle Arti.

Nel testo inoltre viene istituito un confronto diretto tra l’opera di Gagliardo e gli incisori antichi, partendo da Albrecht Dürer fino a esempi a lui contemporanei come Joseph Hecht (1891-1988), ricordando anche l’attività di collezionista e di studio dell’artista. Il testo è strutturato con una prima introduzione curata da Vittorio Sgarbi, che inquadra Gagliardo nell’ambito della sua attività pittorica. A seguire un saggio inedito di Mario De Micheli dedicato alle acqueforti sul “Ciclo della Guerra” e uno scritto di Gianfranco Bruno uscito proprio in occasione della scomparsa dell’artista. Conclude il volume una serie di apparati scientifici dedicati alla biografia dell’artista, con i contributi critici e le mostre a lui dedicate, la bibliografia e il catalogo generale degli ex libris, ricavati da uno studio di Nicola Otria.

