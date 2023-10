"L'albero della Pera d'oro" e "L'orto delle fate" al Teatro Instabile

Prima data del Festival di teatro per bambini Visibile / Invisibile

Compagnia Temps Clar

L’albero della Pera d'oro

di Emilia Caputo Astuti

a cura di Isabella Loi ed Elisa Porzio

e

L’orto delle fate

a cura di Hana Daneri, Isabella Loi ed Elisa Porzio

Da alcuni anni la compagnia Temps Clar ha scelto di riportare in scena le Fiabe della tradizione antica, quelle fiabe che ci raccontavano le mamme e le nonne per farci addormentare e dove il bene vinceva sempre sul male. In un momento in cui il teatro è focalizzato su linguaggi di ricerca e avanguardia, i Temps Clar realizzano un teatro narrativo ed evocativo che riporta in vita la tradizione utilizzando un linguaggio contemporaneo. La magia delle favole e dei grandi miti del passato rivive attraverso un racconto divertente e giocoso che coinvolge il pubblico dai più grandi ai più piccini. Fate e folletti, draghi e arpie, giullari e re, regine e principi, ladri e geni, maghi: la magia del teatro diventa realtà.

Nella fiaba L’albero della Pera d’oro ci troviamo in un mondo fantastico e ricco di magia in cui abitava un re che custodiva un prezioso segreto… un ricco giardino e un albero ben sorvegliato. Questi elementi diventeranno la sfida di un giovane garzone, Sigismondo, il quale grazie alla sua astuzia e a preziosi compagni di viaggio, andrà alla scoperta di magiche terre e che, dopo fantastiche avventure, riporterà finalmente nel regno il Gioiello perso tanto tempo prima.

Nell’anno del centenario di Italo Calvino, abbiamo voluto rimettere in scena una fiaba della tradizione Italiana a lui particolarmente cara, Prezzemolina, drammatizzata a cura di Temps Clar Aps. La fiaba narra la storia di coppia che aspetta una bambina e ruba a 3 terribili fate il prezzemolo del loro giardino. Le fate arrabbiate chiedono in cambio il bambino che nascerà. Nasce una bimba, Prezzemolina, che le fate rapiranno e che, dopo varie vicissitudini, riuscirà a tornare a casa.