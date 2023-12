L’albero del Castello, decoralo con noi!

5 euro a bambino, ingresso ridotto per i genitori che nel frattempo vogliono visitare il castello

Viaggiare restando fermi… realizzando le decorazioni per l’albero di Natale!

Il Natale è ormai vicino e venerdì 8 dicembre alle ore 15:00 il Capitano invita a casa sua i bambini per costruire delle decorazioni per l’albero di Natale più unico mai realizzato. Un albero che sarà ispirato a luoghi e culture lontane e alla magia del viaggio.

INFO

Costi: 5 euro a bambino, ingresso ridotto per i genitori che nel frattempo vogliono visitare il castello

Fascia di età: dai 7 anni

È richiesta la prenotazione via telefono al numero 0105578280 oppure via mail all’indirizzo castellodalbertis@solidarietaelavoro.it

Castello D’Albertis

Corso Dogali, 18, 16136 Genova GE