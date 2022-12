"Alberi”, speciale attività bilingue per ragazzi a cura di Migrantour

In occasione della Giornata nazionale della Romania, Migrantour Genova e Solidarietà e Lavoro propongono un’attività bilingue per bambini e ragazzi dagli 8 ai 12 anni che avrà luogo a Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo. Partendo dalla poesia di Ana Loudiana, i partecipanti saranno invitati a rivedersi come alberi, riflettendo sulla gioia di essere bambini e sfruttare la loro fantasia per creare il loro albero durante un laboratorio creativo.

INFO

Prenotazioni: castellodalbertis@solidarietaelavoro.it. Durata: 1,5 ora