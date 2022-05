AlbenFest alle Ortiche: il programma

Sabato 28 maggio dalle 18,30 arriva AlbenFest alle Ortiche, in salita San Nicolò 34 a Genova, una serata di festa per finanziare i lavori di ristrutturazione del rifugio in montagna de La Cordillera.

Ingresso gratuito, prenotazione consigliata su Eventbrite, evento organizzato con la partecipazione di Jalapeño.

Ci sarà musica dal vivo con Tappeti Persiani, Apodyopsis, Marta Naive, Gioele Mazza, Sirlene e poi ancora dj set e aperitivo.

AlbenFest nasce sulle montagne bergamasche per festeggiare l’imminente apertura del rifugio Alben, gestito dall’associazione La Cordillera aps. La Cordillera nasce nel 2018 per riunire persone da tante regioni italiane da Gubbio a Biella, passando anche per Genova. Tanti giovani con in comune il legame con la Bolivia, in particolare alcune missioni sull’altopiano boliviano a 4000 metri di altitudine. L’idea del rifugio nasce per finanziare i progetti delle missioni, ma salire lassù significa anche condivisione e lavoro, per cambiare prospettiva dall’io al noi.

La Cordillera ha vinto un bando di gestione con incluso un finanziamento per la ristrutturazione, ma non sufficiente per chiudere tutte le spese, ecco il perché di questo concerto. I proventi serviranno per supportare gli ultimi lavori di ristrutturazione del rifugio che aprirà il primo weekend di luglio.