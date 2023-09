Quinta edizione per “Albaro in Festa” all'Arena Village: giochi e divertimento per grandi e piccini

Torna per la quinta edizione “Albaro in Festa”, l'evento dedicato a grandi e piccini all'Arena Albaro Village di Albaro. Appuntamento sabato 23 settembre a partire dalle ore 10 con giochi, divertimento e tante novità. Tra le attività in programma laboratori, yoga e pratiche olistiche, trucca bimbi e bolle di sapone giganti, spettacoli con acrobati, mago, artisti di strada e cantastorie e tanto sport.

Durante l'evento sarà possibile ammirare gli oltre 500 disegni realizzati dai bambini delle scuole primarie del Municipio Medio Levante per il concorso grafico "Disegna la Mascotte". Ingresso gratuito.

foto: fb@ArenaAlbaroVillage