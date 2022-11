Al Bano a Genova presenta l'esclusivo vino Canaaneo con Ais Liguria

Mercoledì 23 novembre, presso l'AC Hotel di Genova, Albano Carrisi presenta il Canaaneo, un vino ricco di storia. Al Bano, per la prima volta a Genova degusterà i suoi vini insieme a chi riuscirà a iscriversi e racconterà com’è nato il suo interesse alla produzione di questo particolare vino e la sua filosofia di produttore.

Una serata imperdibile, una degustazione importante condotta da Albano Carrisi. Degusteremo un nettare dolce, denso e speziato che racchiude anni di storia, radici, “Canaaneo” oltre ad essere un vino è un evento antropologico quasi magico. Una ricostruzione di usi, sapori, abitudini alimentari capaci di rimetterci nel tempo di un sorso, in contatto con un passato lontanissimo: la Galilea di ben duemila anni fa. Il suo ideatore Dottor Francesco Carluccio ha ricostruito con cura e l’attenzione del ricercatore il gusto di un’epoca. Sono stati necessari 30 anni di studi approfonditi, ricerche di manoscritti e documenti scavi archeologici e strumentazioni sofisticate di chimica oltre ad una forte esperienza nel campo della coltivazione della vite e della vinificazione, per produrre un vino oggi unico al mondo. Dopo la produzione iniziale di poche unità di bottiglie, arriva l’interesse dell’artista produttore Albano Carrisi ed è amore al primo sorso, ne diventa Mecenate selezionando una parcella di vigna da destinare alla produzione di questo vino, con l’uscita di 3330 bottiglie da 50 cl. Nettare destinato prevalentemente ai mercati esteri viene presentato in degustazione per la prima volta a Genova. All’evento sarà presente il presidente di Ais Liguria Marco Rezzano e il delegato di Genova Marco Quaini.

Vini in degustazione:

Felicità - Bianco IGP Salento 2021

Taras – Primitivo IGP Salento 2020

Platone – Rosso IGP Salento 2013

Canaaneo – Rosso Aromatizzato 2021

Prenotazioni e pagamento direttamente sul sito www.aisliguria.it

Ulteriori info: https://www.aisliguria.it/eventi/1055-amore-al-primo-sorso-albano-carrisi-presenta-canaaneo.html

Info: referente eventi Marco Quaini, 347 2248133; e-mail: marco.quaini@aisliguria.it

foto: fb@AlBano