Quinta edizione di “Alba di Genova” in Corso Italia

Martedì 2 agosto 2022, alle ore 05:45,si svolgerà la quinta edizione dell'Alba di Genova, passeggiata ludico/motoria di 5 km in Corso Italia. L'evento è aperto a tutti, professionisti, amatori, amanti del jogging e delle passeggiate all’aria aperta. Un'esperienza unica che non ha eguali, una passeggiata rigenerante, per iniziare al meglio la giornata. A fine passeggiata è offerta una colazione a tutti i partecipanti, adatta anche per celiaci (prodotti offerti da Oasi senza glutine).

Programma

- appuntamento alle ore 05:15 in Corso Italia Lungomare Lombardo est presso Sporting Club, per distribuzione magliette e deposito borse

- partenza all'alba ore 05:45

- dalle 06:15 primi arrivi, tuffo in mare, doccia e colazione

- ore 07:45 termine manifestazione

Contributo per iscrizione 15 euro presso uno dei seguenti punti:

GENOVA RUNNING, via Cipro 47-49, telefono 010 868915

BAGNI SPORTING, via Lungomare Lombardo 27, telefono 010 315033

Dall'applicazione APPNRUN online e da smartphone

IBAN diretto al conto IT33G0617501400000007643580



Per informazioni 389 1269524