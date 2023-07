Alba di Ferragosto nel Parco di Villa Durazzo Pallavicini

A Ferragosto la Direttrice del parco vi guiderà fino al Castello del Capitano, punto panoramico più alto del parco, per vedere l'alba che sorge. Prendi parte a una magica passeggiata tra buio e luce per ammirare il sole che sorge sulla città e illumina i monumenti e la vegetazione del giardino.

Sperimenta l'atmosfera incantata che la luce rosa dell’alba infonde nel Parco, colorando il silenzio della mattina estiva.

Il 15 agosto è l’unico giorno dell’anno in cui è possibile realizzare questo sogno romantico in cui storia, arte e paesaggio si uniscono creando, in chi può goderne, l’impressione di vivere un’esperienza magica, fuori dal tempo.

Info pratiche:

Orario: 04:30-07:30

Costo: €25 a persona

Colazione offerta dalla Direzione

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

https://www.villadurazzopallavicini.it/prodotto/prenota-la-tua-visita-guidata/?visita=eventi

Per informazioni contattare:

info@villadurazzopallavicini.it

+390108531544 / +393938830842