Alan Bee, presentazione del libro monografico a Palazzo Doria Tursi

Lunedì 22 maggio, dalle ore 18:30, presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Genova ABC-ARTE presenta con il Patrocinio del Comune di Genova presenta il ricco libro monografico dedicato ad Alan Bee, curato da Flaminio Gualdoni e Luca Bochicchio ed edito da Silvana Editoriale.

Durante la presentazione, insieme ad alcuni studiosi del lavoro di Alan Bee ed alcuni eminenti rappresentanti del Comune di Genova, interverranno il Prof. Flaminio Gualdoni, curatore del libro ed il Dottor Sergio Di Stefano, Direttore editoriale di Silvana Editoriale.

Alan Bee è lo pseudonimo di una figura di spicco del mondo degli affari, personalità di grande rilievo nel panorama dell’arte europea degli ultimi decenni che negli anni ha costruito con passione e arguzia il proprio personaggio a tutto tondo, dandogli non solo un nome ma fornendolo di una serie di suggestioni biografiche plausibili e del tutto compatibili con il corpus fisico delle sue opere.

Alan Bee, è l'artista che non ti aspetti; quello che non ha bisogno di un museo, di una galleria d'arte, di una mostra e per assurdo neanche di un libro. Il suo scopo, infatti, non è mai stato quello di raggiungere una certa visibilità: egli non ha mai visto nella propria produzione un possibile strumento finanziario, quanto piuttosto un messaggio che potesse raggiungere chiunque con grande semplicità e che avesse alcuni essenziali significati riassunti da poche parole chiave: solidarietà, equità, difesa della natura, collaborazione, coesione.

Talentuoso e fervido Alan Bee ha incentrato il suo lavoro, la cui diffusione egli ha autorizzato solo dopo la sua scomparsa, su una irreprimibile fascinazione per il virtuoso universo delle api, portatrici e custodi di ritmi e tempi armoniosi, simbolo di un ordine inviolabile del mondo: un modello che si estende al concetto ideale di humanitas, intesa come pienezza e orgoglio della dignità umana, di cui Bee è sempre stato portatore e difensore, dando voce per mezzo della sua opera ai valori e diritti fondamentali di tutte le creature, primo fra tutti la libertà. Tale senso di libertà che egli ha assunto in modo potente nel suo operare artistico, è declinato in un linguaggio originale e mai assimilabile ai conosciuti codici contemporanei.

In questo libro conoscerete un “profeta” che parla per immagini, un uomo che ha avuto il coraggio di guardare al futuro con la speranza che potesse essere migliore di come la nostra disillusione lo ha “dipinto”.

Biografia dell’artista

Alan Bee è lo pseudonimo di una figura di spicco del mondo degli affari che negli anni ha costruito con passione e arguzia il proprio personaggio a tutto tondo, dandogli non solo un nome ma fornendolo di una serie di suggestioni biografiche plausibili e del tutto compatibili con il corpus fisico delle sue opere. Noto industriale, per decenni ha accompagnato alle proprie attività ufficiali, oltre che il collezionismo d’arte, una passione segreta e intensa per la pittura. Per sua disposizione, ha autorizzato la diffusione delle proprie opere dopo la sua scomparsa, pur mantenendo un rigido riserbo sulla sua vera identità.

Alla passione per la pittura Bee ha sempre affiancato anche quella per le api e il loro mondo: amante della natura della sua Baviera, influenzato in giovane età dalle esperienze di Joseph Beuys con il miele, le ha mediate con il senso profondo dei materiali e delle inserzioni oggettuali così come Carl Buchheister, fondamentale incontro della sua gioventù ad Hannover, Emil Schumacher, con il quale Bee ebbe in seguito diversi proficui incontri a Karslruhe, e Bernard Schulze, frequentato a Colonia, hanno predicato in pittura, traendone risultati del tutto sorprendenti.

Dalla fascinazione per l’arte tedesca, Beuys e Schumacher in testa, alla specifica passione per il mondo naturale, di cui le api sono uno dei simboli universali. Il corpus delle sue opere, cospicuo e di alto livello, rende Alan Bee una figura di grande rilievo nel panorama dell’arte europea degli ultimi decenni.