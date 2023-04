"Al-Andalus. L'influenza moresca a Genova": passeggiata interculturale Migrantour e aperitivo siriano-libanese

Tra le novità di Migrantour Genova la passeggiata interculturale “Al-Andalus”, il nome che gli arabi diedero alla Spagna islamica e nella quale vissero più di sette secoli.

La visita, condotta da un operatore multiculturale di origine straniera, avrà luogo Sabato 22 aprile alle ore 16.00, e si snoderà nel Centro Storico della nostra città di origine straniera, per una visita interculturale a Km 0, a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro.

Si parlerà di un periodo storico nel quale le tre comunità ebrea, mora e cristiana hanno convissuto, lasciando un importante patrimonio materiale e immateriale e dove si affronterà il tema dell’influenza islamica moresca a Genova.

La passeggiata terminerà presso il ristorante siriano-libanese Allora, per un piccolo aperitivo, in un'atmosfera inconfondibile, che al tempo stesso è esotica e familiare perché rappresenta il Mediterraneo di cui siamo parte.

I percorsi Migrantour Genova sono passeggiate nate per promuovere una nuova idea di turismo interculturale, con un itinerario urbano che in poco tempo permette di comprendere come la nostra città sia da sempre il frutto delle migrazioni e dell’incontro tra diverse culture, permettendoci di scoprire e conoscere uno dei quartieri del Centro Storico oggetto di riqualificazione territoriale, che sta mostrando sia una maggior presenza partecipata di comunità straniere, sia un’attiva partecipazione della cittadinanza genovese.

INFO

Per info e prenotazioni scrivere a castellodalbertis@solidarietaelavoro.it oppure telefonare al numero 0105578280

Prenotazioni entro le 12 del giorno precedente la passeggiata.