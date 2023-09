Torna Agricasta, l'itinerario gastronomico per le vie di Borzonasca con musica, mostre e mercatini

Si rinnova l'appuntamento, giunto alla 17^ edizione, con l'Agricasta di Borzonasca, la manifestazione legata alla cultura della castagna. Domenica 1° ottobre le vie e le piazze del paese saranno contornate da tanti stand gastronomici, espositori, attività, musica e mostre, tra cui anche una Mostra Micologica a cura del Parco dell'Aveto.

Programma dalle ore 12 alle 19

Nelle principali vie e piazze del paese:

- gastronomia e le merende del contadino, dolci e salate

- espositori vari, vendita di prodotti locali

- giochi per bambini - teatro dei burattini - albero della cuccagna

- musica popolare, musica per ballo

- Mostra micologica a cura del Parco dell'Aveto

- Mostre d'arte varia

- passeggiata con gli asinelli della Val d'Aveto

- esposizione degli antichi mestieri

- visite al Piccolo Polo Museale di Borzonasca (presso Ufficio IAT) con tre Mostre Permanenti: "Pietre Incise, Teste Incise" - Le Teste Apotropaiche delle Valli del Parco; mostra multimediale "Allevamento e Transumanza a breve raggio in Valle Sturla"; "Arte Come Resistenza" - Opere di pittura e scultura di Nicola Neonato. In occasione di Agricasta il PPM ospiterà anche la Mostra Fotografica di Giacomo Turco e Valentina Cinieri.

Distribuzione gratuita di "rostie" in vari punti del paese.

Ampie zone parcheggio presso il Campo Sportivo di Borzonasca con assistenza di personale addetto e presenza di bus navetta gratuiti per raggiungere il centro. In caso di allerta meteo la manifestazione sarà rinviata a una domenica successiva.

foto: www.unamontagnadiaccoglienza.it