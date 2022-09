Torna Agricasta, l'itinerario gastronomico per le vie di Borzonasca

Domenica 2 ottobre torna Agricasta, l'itinerario gastronomico per le strade di Borzonasca. Edizione numero 16 per l'evento legato alla cultura della castagna. Da mezzogiorno a sera le vie del centro si animeranno di gustose postazioni dove assaggiare la merenda del contadino con tante bontà dolci e salate, un mercatino di prodotti locali e artigianato, giochi per bambini con albero della cuccagna e teatro dei burattini, musica, esposizione di antichi mestieri, mostre d'arte e animazione per grandi e piccoli.

Oltre alla mostra micologica dei funghi del Parco dell'Aveto e a una postazione del Centro di Educazione Ambientale con un laboratorio dedicato al riciclo, ci sarà anche la possibilità di una passeggiata con gli asinelli dell'az. agricola La Ghianda di Santo Stefano d'Aveto. E poi, immancabili e imperdibili, le rostie, le caldarroste vere protagoniste di questa manifestazione.

Ampie zone parcheggio in varie aree di Borzonasca con assistenza di personale addetto e presenza di bus navetta per raggiungere il centro. In caso di allerta meteo la manifestazione si terrà la domenica successiva.