"Afrochic: intrecci di storie, sapori, suoni e colori": le passeggiate Migrantour

Sabato 27 novembre alle ore 15 torna il tour "AfroChic. Intrecci di storie, sapori, suoni e colori", una visita interculturale a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro condotta da un’accompagnatrice di origine guineana.

Sarà l’occasione per vedere il centro storico con un accento all’Africa, alle sue tradizioni, suoni, sapori, colori, per dialogare insieme su temi attuali quali l'accoglienza, l’appartenenza e l’integrazione.

L'iniziativa rientra nell'ambito delle proposte di "Passeggiando con Migrantour", nate per promuovere una nuova idea di turismo interculturale a km zero, un itinerario urbano che in poco tempo permette di comprendere come la nostra città sia da sempre il frutto delle migrazioni e dell’incontro tra diverse culture, permettendoci di scoprire e conoscere uno dei quartieri del centro storico, oggetto di riqualificazione territoriale, che sta mostrando sia una maggior presenza partecipata di comunità straniere, sia un’attiva partecipazione della cittadinanza genovese.

Passeggiata confermata con un minimo di 6 persone.

Per info e prenotazioni scrivere a vdionisi@solidarietaelavoro.it