Adorna d'oro, d'argento e di seta: l'esposizione al Museo Diocesano in occasione dei progetti sul Barocco

Il Museo Diocesano, insieme all’Ufficio Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Genova organizza, in occasione dei progetti sul Barocco genovese e in concomitanza con la grande mostra dedicata all’arte del Seicento nella nostra città - allestita presso le Scuderie del Quirinale a Roma e a Palazzo Ducale a Genova -, un’esposizione di apparati tessili e sontuose suppellettili in argento in parte provenienti dalle chiese diocesane e individuate tramite le schedature del Ministero e della CEI, in parte già conservate in deposito presso lo stesso Museo.

“Adorna d’oro, d’argento e di seta”, a cura di Paola Martini e Grazia Di Natale vuole presentare parte di quella raffinata e prestigiosa produzione artistica barocca dedicata ai luoghi sacri, utilizzata per arricchire gli altari delle chiese e, grazie a loro, connotare di sfarzo e magnificenza le cerimonie religiose. I tessuti più ricchi, sia di provenienza profana che invece appositamente destinati ai paramenti sacri insieme alle diverse suppellettili - candelieri, vasi liturgici e arredi - sbalzati in argento, racconteranno il gusto meraviglia e lo stupore che quegli arredi dovevano suscitare; in quel periodo peraltro Genova era una tra le più importanti produttrici di tessuti in seta - velluti e damaschi - e grazie alle grandi quantità di materiale pregiato dal sudamerica, anche un centro di creazione di oggetti in argento punzonati con quel marchio - la Torretta - che contraddistinse la produzione cittadina fino al secondo decennio del XIX.

L’esposizione apre al Museo Diocesano ed è realizzata in una logica di rete con i musei genovesi impegnati in tante iniziative collaterali alla mostra allestita a Palazzo Ducale ‘La forma della meraviglia. Capolavori a Genova 1600-1750’, a sua volta ‘figlia’ della mostra madre a Roma alle Scuderie del Quirinale ‘Superbarocco. Arte a Genova da Rubens a Magnasco’.

Oltre alla mostra sarà possibile visitare la chiesa, aperta in via straordinaria per l’occasione, del SS. Nome di Maria e degli Angeli Custodi detta “delle Scuole Pie”.

Modalità di visita: sabato 9 luglio 2022, ore 19:30. Apertura biglietteria ore 19. Biglietto € 12. Solo su prenotazione fino a esaurimento posti.

Per info e prenotazioni: +39 0102091863 e via mail prenotazioni.festigium@gmail.com

A cura di Festigium s.r.l. in collaborazione con il Museo Diocesano.