Le stelle dell’arte a SATURA

ad Astra: arte per una collezione

Addentrarsi nei caruggi per vedere le stelle? Sarà possibile da venerdì 5 maggio a SATURA Palazzo Stella, quando verrà inaugurato il brillante progetto espositivo ad Astra: arte per una collezione. Per gli appassionati d'arte contemporanea un appuntamento imprescindibile: una selezione di opere a dir poco “stellare”, curata da Mario Napoli e Flavia Motolese, per un dialogo innovativo tra alcuni dei più importanti artisti contemporanei internazionali e gli astri nascenti di oggi.

Ad Astra è un percorso tra i personaggi cult del contemporaneo, spaziando dagli anni Venti del Novecento, fino ad arrivare agli anni Venti del Duemila. Qualche nome? Giacomo Balla, Giorgio de Chirico, Arnaldo Pomodoro, Emilio Vedova; ma anche Karel Appel, Christo, Salvador Dalì, Hans Hartung, Joan Miró, Hermann Nitsch. E poi ci sono i mid-career in ascesa, protagonisti del presente che costituiscono una nuova e sorprendente prospettiva per il mondo del collezionismo. L'idea della mostra è frutto di un itinerario di ricerca e di un attento lavoro di talent scouting, mirato all'individuazione dei più significativi artisti contemporanei. Le oltre 80 opere scelte, che saranno presentate al pubblico, spiccano per la loro capacità di emozionare e stupire, offrendo una raccolta perfetta per confrontarsi faccia a faccia col contemporaneo.

Il vernissage si svolgerà venerdì 5 maggio 2023, dalle 18 alle 21, presso SATURA Palazzo Stella, mentre la mostra resterà aperta fino al 17 maggio 2023 con orario da martedì a venerdì 9:30–13 e 15–19, sabato 15–19.

ARTISTI PRESENTATI:

Getulio Alviani, Franco Angeli, Guido Annunziata, Karel Appel, Arcangelo, Fernandez Arman, Francis Bacon, Enrico Baj, Giacomo Balla, Horst Beyer, Leopoldo Bon, Agostino Bonalumi, Silvia Brambilla, Xavier Bueno, Massimo Campigli, Eugenio Carmi, Gabriele Casarosa, Gerolamo Casertano, Pierluigi Cattaneo, Alessandra Cavagnetto, Giuliano Censini, Claudio Cermaria, Maria Paola Chiarlone, Christo, Angiola Churchill, Piergiorgio Colombara, Elisa Corsini, Claudio Costa, Roberto Crippa, Dadamaino, Salvador Dalì, Franco Dallegri, Giorgio De Chirico, Filippo De Pisis, Enrico De Santis, Walter Di Giusto, Claudio Elli, Agenore Fabbri, Claudio Fezza, Maurizio Forno, Daniela Ghione, Stefano Grondona, Virgilio Guidi, Hans Hartung, Bengt Lindström, Gabriele Maquignaz, Armando Marrocco, Véronique Massenet, Georges Mathieu, Carlo Merello, Joan Miró, Plinio Mesciulam, Vinicio Momoli, Maurizio Morandi, Ennio Morlotti, Hermann Nitsch, Peter Nussbaum, Sergio Palladini, Paola Pastura, Sandra Perfetto, Achille Perilli, Pino Pinelli, Arnaldo Pomodoro, Ottone Rosai, Salvo, Emilio Scanavino, Salvatore Sferrazza, Mario Sironi, Daniel Spoerri, Antonella Stellini, Nando Stevoli, Tüzün, Emilio Vedova, Nevio Zanardi.