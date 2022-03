"Action Ucraina - RicAmare identità": una giornata dedicata alla cultura ucraina ai Luzzati

Venerdì 25 marzo alle ore 18 presso i giardini Luzzati - piazza e area archeologica - arriva "Action Ucraina - RicAmare identità" con l'artista Maria Chiara Calvani.

Una giornata-azione dedicata alla cultura ucraina, nei giorni terribili della guerra e del dolore. Un momento artistico aperto e solidale, per restituire al pubblico, con potenza e poesia, il progetto "Istituto nomade della cultura ucraina" condotto da Maria Chiara Calvani e sviluppato a partire da alcuni mesi di residenza in Ucraina presso l'“Izolyatsia platform for cultural initiatives” co-curato da Lina Romanukha a Kiev e in altre località dell’Ucraina (Velika Fosnya, Morintzy e Travneve). Una partenza e un viaggio nelle memorie, nelle tradizioni, nella complessità e nella ricchezza delle moltitudini, degli strati e degli incroci identitari, nella storia di un paese. Progetto realizzato in collaborazione con Izolyatsia Platform for Cultural Initiatives di Kiev; Lina Romanukha - Izolyatsia Project Manager; Anastastasia Pankova - antropologa; Rusya Aseyeva - fotografa; Sophia Holovetska - studentessa di architettura; Liudmyla Nychai - curatrice Nazariy Voitovich Art Residence di Travneve. Con l‘aiuto della casa editrice Rodovit (Kiev). Con la collaborazione della comunità delle donne lavoratrici Ucraine in Italia. Con la collaborazione della comunità di Velyka Fosnya - Ovru?. Con la collaborazione della comunità di Morintzy ?erkasy. Con la partecipazione di Osservatorio Balcani e Caucaso.

Per l’occasione - prima presentazione in Italia del progetto - sarà presente l’artista, che dalle ore 18 racconterà genesi e sviluppi del suo lavoro, per poi accompagnarci lungo un percorso fatto di opere e stimoli multisensoriali e diventare parte attiva e attivatrice di relazione e narrazione.

Nel corso della serata, in un'atmosfera immersiva e suggestiva, i visitatori e le visitatrici potranno ascoltare racconti tratti dai diari di viaggio e dalle esperienze di studio sul territorio, ascoltare canti antichi di tradizione orale, assistere a proiezioni di video e documentari, osservare opere ricamate dall’artista e ispirate a oggetti di uso quotidiano tipici della cultura popolare Ucraina, visionare diari e ritratti di viaggio.

Una serata nel segno della solidarietà, in un periodo storico tanto delicato.

In occasione dell'iniziativa, dalle ore 16.30 alle 18.30 sarà allestito un punto raccolta in piazza, ai Giardini Luzzati, a cura dell'Emporio Solidale del Sestiere del Molo per la raccolta di beni di prima necessità destinati a profughi ucraini. La raccolta proseguirà fino al 29 marzo presso l'Emporio. Maggiori info sui beni raccolti nell'area discussione.