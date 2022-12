ActingTour Staglieno, sui passi dei poeti

Sabato 17 dicembre ore 9.30/13.00

RITROVO: Cimitero storico di Staglieno a Genova, piazzale Resasco, davanti ingresso principale

ITINERARIO: Una passeggiata da tempo richiesta in esclusiva per gli amici di ActingTour sui passi del cimitero storico più unico al mondo; cammineremo alla scoperta dei suoi segreti tra splendide statue, gli ambienti, le suggestioni e le evocazioni delle pagine letterarie che ho scelto per voi sul tema della memoria e del ricordo a cura dei grandi autori della letteratura italiana e internazionale. Tutto sarà condito da un cameo d'arte canora, con la splendida voce dell'amica Soprano Sofia Pezzi. Il Tour terminerà intorno alle ore 13 con gli auguri di Natale

ISCRIZIONI: scrivere una email con nome, cognome e numero di telefono a : actingtour@gmail.com

QUOTA: 10 euro a persona

INFOS: 347 5897702

WEBSITE: www.danielegatti.com

*GUEST STAR: Sofia Pezzi, Soprano

Laureata col massimo dei voti al Biennio di Canto e Regia presso il Conservatorio N.Paganini di Genova, ha indirizzato i suoi studi principalmente verso il repertorio sacro e barocco, specializzandosi con cantanti di fama internazionale.

Ha recentemente debuttato nel ruolo di Tisbe ne “La Cenerentola” di G.Rossini nell’ambito del Festival Ticino Musica, sotto la direzione di Umberto Finazzi. È vincitrice del Concorso internazionale di Canto di Orte 2019 e del Premio “Città di Cavarzere 2022” elargito dal Concorso internazionale di Canto “Tullio Serafin”. Collabora come corista con il Teatro dell’Opera Giocosa di Savona e svolge un’intensa attività corale insieme all’ensemble Vox Dogalis.