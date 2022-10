L'Acquedotto Storico con la Guida Ambientale: tornano le visite guidate

Tutti siamo in grado di camminare lungo l’Acquedotto storico di Genova per conto proprio, però solo grazie a una Guida Ambientale o ad un Accompagnatore Turistico possiamo davvero venire a conoscenza delle notizie storiche e artistiche di questa imponente opera architettonica che per quasi nove secoli ha garantito il rifornimento di acqua al capoluogo ligure.

Nessuna brochure e pannello didattico potrà sostituire le competenze e la professionalità di una Guida Turistica che con le sue conoscenze e passione ci aiuta a capire il contesto storico e antropologico nel quale ci muoviamo, ci mostra dettagli e racconta aneddoti ben più brillanti di una pagina scritta.

Oggi se possiamo conoscere e ammirare questo percorso, unico nel panorama italiano, è grazie ai volontari che a me piace definire AMICI DELL’ACQUEDOTTO STORICO, senza tanti giri di parole o termini che rispecchiano il più classico rebigo del centro storico di Genova... È grazie ai VOLONTARI – e lo scrivo volutamente a caratteri cubitali – se è megliorata la percorribilità dell’itinerario e la vivibilità e la qualità degli spazi che si trovano lungo la Via dell’Acqua!

A Novembre e Dicembre riprenderemo a camminare seguendo la traccia tematica dell’Acquedotto storico, lo faremo ad un ritmo che consenta di scoprirlo nel dettaglio i particolari della Via dell'Acqua, quindi in cinque diversi tour, combinando notizie storiche e artistiche e raccontando aneddoti.

1a parte – ALLE ORIGINI DELL'ACQUEDOTTO STORICO

La prima parte dell'Acquedotto storico consente di seguire l’antica via dell’acqua che inizia a nord della città, in località La Presa di Bargagli, alla confluenza del torrente Lentro con il Bisagno. La Presa laterale del Concasca mostra un ambiente ancora più aereo e suggestivo! Infine, la visita all’interno della Galleria della Rovinata sarà la degna conclusione della giornata all’insegna della cultura.

2a parte – L’ACQUEDOTTO STORICO DA PRATO A MOLASSANA

Nella seconda parte della Via dell’Acqua visiterete la Galleria della Rovinata e oltrepasserete i ponti-canale e un ponte-sifone, che consentivano al condotto principale di evitare i ripidi pendii che scendevano sulle vallecole laterali, come quelle di Trensasco, Geirato e Veilino.

3a parte – L'ACQUEDOTTO STORICO DI GENOVA DA MOLASSANA A STAGLIENO.

Nella terza parte camminerete in una natura in molti punti selvatica – come la valle dei rio Cicala – ma più spesso addolcita dal lavoro dell’uomo. L’escursione terminerà in via delle Ginestre dopo aver attraversato le vertiginose campate del ponte-sifone sul Veilino che domina dall’alto il cimitero monumentale di Staglieno.

4a parte – L’ACQUEDOTTO DEL SEICENTO, LA VALLE DEL GEIRATO E I PRATI CASALINI

La campagna batte nettamente la città in questa camminata lungo l’Acquedotto storico del Seicento! Viaggerete a piedi tra case, giardini e strade, in una dimensione quasi urbana, per ritrovarvi per magia nella vera campagna, lungo orti, boschi e creuse! Non c’è storia: questo tracciato che segue l’acqua ha mille sfumature diverse e vi consentirà di salire a Prati Casalini.

5a parte – L’ACQUEDOTTO NASCOSTO: TREKKING URBANO A GENOVA

Dalla campagna inondata di luce e avvolta dal profumo degli orti, la quinta parte dell’Acquedotto storico ci porta nel cuore di Genova. Dietro alla spettacolarità dei suoi monumenti più visitati, quasi in sordina si nasconde una città che si concede solo a chi la osserva con occhio attento e curioso. In virtù della sua storia millenaria e della sua peculiare struttura urbanistica, la Superba incarna alla perfezione l'ideale di territorio cittadino da scoprire e vivere al ritmo lento del camminare, seguendo la traccia tematica dell’Acquedotto storico.

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.