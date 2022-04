Acquario di Genova, le proposte per Pasqua: visite guidate, a tu per tu con i delfini e altro

In occasione di Pasqua e dei ponti primaverili l’Acquario di Genova propone al pubblico un ventaglio di esperienze edutainment per arricchire la visita al mondo sommerso.

Le visite guidate

Per scoprire i segreti della struttura, con un percorso guidato nelle aree curatoriali e nei laboratori dell’Acquario è disponibile il tour “Dietro le quinte” tutti i giorni, dal 14 al 25 aprile, con partenze alle ore 10.30 –11.30 – 12.30 –13.30 – 14.30 – 15.30. L’esperienza, della durata di 50 minuti, permette di conoscere le attività necessarie al mantenimento delle vasche e alla cura e allevamento degli animali e tante curiosità.

“L’esperto con te” – disponibile su prenotazione tutti i giorni - è una visita guidata esclusiva di 2 ore che comprende sia l’osservazione delle vasche espositive, sia l’accesso ad alcune aree tecniche, per un gruppo di massimo 10 persone (conviventi o amici). È possibile scegliere giorno, ora e anche il tema della visita.

“A tu per tu con i delfini” è l’esperienza, fruibile dai 5 anni di età, per far vivere l’emozione dell’incontro con questi splendidi animali. Accompagnati da un esperto, si ha l’opportunità di conoscere gli addestratori che hanno cura dei delfini e di scoprire come si svolge il loro lavoro anche attraverso la partecipazione ad alcune attività quotidiane. È disponibile su prenotazione tutti i giorni, compresi i festivi, tranne il lunedì e il venerdì, per un gruppo ristretto monofamiliare di max 5 persone.

“A tu per tu con i pinguini” è una speciale esperienza su prenotazione per gruppi monofamiliari di max 4 persone che, guidati da un biologo, scoprono le attività relative alla gestione e alla cura delle due specie di pinguino ospiti dell’Acquario, assistendo alla distribuzione del cibo da parte dello staff.

CrocierAcquario

Con la primavera si riparte a bordo di CrocierAcquario. Pensata per unire l’emozione della visita all’Acquario di Genova con l’esperienza di whale-watching in mare aperto, CrocierAcquario prevede un’escursione in battello per seguire le rotte dei mammiferi marini nel cuore del Santuario Pelagos.

Un biologo a bordo racconta al pubblico tutti i segreti degli animali avvistati ed illustra il codice di comportamento corretto per osservare senza disturbare.

La partenza è prevista ogni domenica dal Porto Antico – Calata Mandraccio – alle ore 13:00; l’uscita ha una durata di circa 4 ore.

CrocierAcquario (Acquario di Genova + escursione in battello sulle rotte dei Cetacei) ha un costo di 58 Euro per gli adulti, 38 euro per i ragazzi 4/12 anni, gratuito per i bambini 0/3https://www.c-way.it/biglietto/biglietto-crocieracquario/

Esclusivamente per i giovanissimi, proseguono le "Notti con gli squali". I ragazzi, dai 7 agli 11 anni, sono invitati a partecipare a uno straordinario e misterioso viaggio alla scoperta dell'affascinante mondo marino dell’Acquario di Genova nel contesto insolito e suggestivo della notte.

Ad aprile, appuntamento nei sabato 16, 23 e 30; a maggio, sabato 7 e 14. Il prezzo è di 85 euro per ragazzo.

Prenotazioni e informazioni presso C-Way: tel. 0102345666 –info@c-way.it.

Modalità di accesso alle strutture dal 1 aprile

In relazione alle nuove disposizioni governative, con l’entrata in vigore del decreto-legge 24 marzo 2022, n.24, che stabilisce la fine dello stato di emergenza, dal 1 aprile per accedere all’Acquario di Genova, alla Biosfera e al Bigo, non è più richiesto il possesso del green pass né rafforzato, né base.

Rimane confermato l’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche a partire dai 6 anni di età.

Il green pass base sarà necessario per consumare al tavolo al chiuso nei punti ristoro all’interno della struttura fino al 30 aprile.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.acquariodigenova.it .

Orari

L’Acquario di Genova è aperto tutti i giorni con orario 9-20 (ultimo ingresso ore 18).

Nei periodi 14-19 aprile e 23-25 aprile l’Acquario anticiperà l’apertura alle ore 8.30.

La Biosfera è aperta tutti i giorni con orario 10-19 (ultimo ingresso ore 18.30).

L’ascensore panoramico Bigo è aperto lunedì ore 14-18; da martedì a domenica e giorni festivi con orario 10-18.