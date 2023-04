Le iniziative di maggio all'AcquarioVillage

Anche a maggio proseguono le iniziative per festeggiare i trent’anni dell’Acquario di Genova: il pubblico potrà partecipare agli incontri quotidiani con lo staff per conoscere alcune delle star protagoniste dei 30 anni di attività della struttura, i progetti di conservazione e ricerca e il lavoro di cura degli animali che viene fatto ogni giorno da biologi e veterinari.

Gli incontri offriranno anche l’occasione per introdurre al pubblico l’importanza degli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall’Agenda 2030 dell’ONU su cui Costa Edutainment, società di gestione dell’Acquario, è impegnata attraverso questa e molte altre iniziative continuative di divulgazione, ricerca e conservazione, con particolare riferimento al Goal 14, “Vita sott’acqua – Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile”.

Il programma degli incontri di maggio è per questo motivo inserito nel calendario delle iniziative speciali proposte in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile organizzato dall’8 al 24 maggio 2023 da ASviS, Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, cui Costa Edutainment è associata dal 2022. Gli incontri con lo staff dell’Acquario di Genova si svolgono in diversi orari e in diverse aree della struttura e sono compresi nel prezzo del biglietto di ingresso.

Oltre alle novità primaverili, l’Acquario di Genova propone le esperienze collaterali alla visita:

- il tour “Dietro le quinte”, per scoprire tutti i segreti della struttura con un percorso guidato nelle aree curatoriali e nei laboratori dell’Acquario. Nei fine settimana e nei giorni festivi come il 1 maggio, con partenze alle ore 10:30 –11:30 – 12:30 –13:30 – 14:30 – 15:30, ha una durata di 50 minuti e permette di conoscere le attività necessarie al mantenimento delle vasche e alla cura e allevamento degli animali e tante curiosità.

- “L’esperto con te” – disponibile su prenotazione tutti i giorni – è una visita guidata esclusiva di 2 ore che comprende sia l’osservazione delle vasche espositive, sia l’accesso ad alcune aree tecniche, per un gruppo di max 10 persone (conviventi o amici). È possibile scegliere giorno, ora e anche il tema della visita.

- “A tu per tu con i delfini” è l’esperienza, fruibile dai 5 anni di età, per far vivere l’emozione dell’incontro con questi splendidi animali. Accompagnati da un esperto, si ha l’opportunità di conoscere gli addestratori che hanno cura dei delfini e di scoprire come si svolge il loro lavoro anche attraverso la partecipazione ad alcune attività quotidiane. È disponibile su prenotazione tutti i giorni, compresi i festivi, tranne il lunedì e il venerdì, per un gruppo ristretto di max 5 persone.

- “A tu per tu con i pinguini” è una speciale esperienza su prenotazione per gruppi di max 5 persone (età minima 5 anni) che, guidati da un biologo, scoprono le attività relative alla gestione e alla cura delle due specie di pinguino ospiti dell’Acquario, assistendo alla distribuzione del cibo da parte dello staff. Disponibile su prenotazione tutti i giorni tranne martedì e mercoledì.

- Esclusivamente per i giovanissimi, proseguono le Notti con gli squali. I ragazzi, dai 7 agli 11 anni, sono invitati a partecipare a uno straordinario e misterioso viaggio alla scoperta dell'affascinante mondo marino dell’Acquario di Genova nel contesto insolito e suggestivo della notte. Appuntamenti a maggio, nei giorni 6, 13 e 27. Il prezzo è di 89 euro a ragazzo. Prenotazioni e informazioni presso C-Way: tel. 0102345666 – info@c-way.it

La Città dei Bambini e dei Ragazzi

Ogni sabato e domenica La Città dei Bambini e dei Ragazzi propone i “Science snacks” per approfondire di volta in volta temi diversi in maniera coinvolgente e divertente. Dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 17, è possibile partecipare alle speciali animazioni sviluppate in collaborazione con l’Associazione Festival della Scienza, adatte alle diverse fasce di età. I “Science snack” sono compresi nel biglietto d’ingresso e hanno una durata di 15-20 minuti circa.

Gli speciali appuntamenti arricchiscono l’esperienza di visita all’experience museum dedicato ai cinque sensi dove i bambini e i ragazzi dai 2 ai 12 anni, insieme ai genitori o adulti accompagnatori, si possono mettere in gioco insieme per scoprire in maniera divertente il funzionamento di udito, tatto, gusto, olfatto e vista.

20 maggio – La Città dei Bambini e dei Ragazzi celebra la Giornata Mondiale delle Api

La Città dei Bambini e dei Ragazzi festeggia la Giornata mondiale delle Api, istituita dalle Nazioni Unite nel 2017, con lo speciale laboratorio “Honey”. Un orsetto goloso introdurrà il pubblico nell’affascinante mondo delle api, indispensabili insetti da preservare. Attraverso letture, giochi, e laboratori creativi i partecipanti potranno imparare le regole per una corretta educazione ambientale perché tutti, attraverso piccoli gesti, possono salvare il pianeta! Le nuove generazioni sono i veri abilitatori al cambiamento; per questo Honey lancia una nuova sfida, insegnare la biodiversità ai bambini. Il laboratorio s’ispira all’omonimo libro polisensoriale pubblicato da ERGA edizioni nel 2022 per le autrici Valentina Bove, Elisabetta Saturno e Lucrezia Giarratana, con il contributo di Coop Liguria.

Elisabetta Saturno, direttrice della biblioteca A. Sasso di Ceriale, introdurrà il laboratorio narrando una storia in rima sulle api ed alcuni abitanti del bosco, con l’utilizzo di un teatrino Kamishibai, ovvero un teatrino in valigia; Valentina Bove, apicoltrice e presidente dell’Associazione ApiGenova, svelerà i segreti delle api e la loro complessa vita sociale, mostrerà come è fatta un’arnia e come si produce il miele; Lucrezia Giarratana, artista, coinvolgerà grandi e piccini in un laboratorio cartografico per realizzare un sorprendente gadget a tema. Infine, lo staff della Città dei Bambini e dei Ragazzi proporrà un’attività di coding utilizzando “api robot”.

Al termine dell’esperienza, tutti i bambini riceveranno un sacchetto, omaggio di ApiGenova, al cui interno troveranno: un piccolo barattolino di miele (da consumarsi fuori della struttura col consenso degli accompagnatori); un pieghevole esplicativo per visitare l’apiario di Struppa; la locandina “Adotta un alveare”. L’attività, della durata di circa 1 ora, è prevista in diversi orari: alle 10:30, 12, 14:30 e 16. Compresa nel biglietto di ingresso, è ad accesso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili (max 20 bambini con i loro accompagnatori).

CrocierAcquario

Pensata per unire l’emozione della visita all’Acquario di Genova con l’esperienza di whale-watching in mare aperto, CrocierAcquario prevede un’escursione in battello per seguire le rotte dei mammiferi marini nel cuore del Santuario Pelagos. Un biologo a bordo racconta al pubblico tutti i segreti degli animali avvistati ed illustra il codice di comportamento corretto per osservare senza disturbare. La partenza è prevista ogni domenica dal Porto Antico – Calata Mandraccio – alle ore 13:00; l’uscita ha una durata di circa 4 ore.

CrocierAcquario (Acquario di Genova + escursione in battello sulle rotte dei Cetacei) ha un costo di 62 Euro per gli adulti, 40 Euro per i ragazzi 4/12 anni, gratuito per i bambini 0/3.

https://www.c-way.it/biglietto/crocieracquario-biglietto-acquario-di-genova-e-whale-watch/

È anche possibile prenotare la sola escursione di whale-watching. Prenotazioni e informazioni presso C-Way: tel. 0102345666 – info@c-way.it.

Orari di apertura

A maggio, tutte le strutture AcquarioVillage osservano un orario di apertura prolungato. L’Acquario di Genova è aperto tutti giorni dalle 9 alle 20 (ultimo ingresso ore 18). La Città dei Bambini e dei Ragazzi è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso ore 17). La Biosfera è aperta tutti i giorni con orario 10-19 (ultimo ingresso 18:30). L’ascensore panoramico Bigo è aperto lunedì ore 14-18 (ultima salita 17:45); da martedì a domenica e nei giorni festivi con orario 10-18 (ultima salita 17:45).