Acquario di Genova, gli appuntamenti estivi per festeggiare i 30 anni

Un’estate ricca di appuntamenti è quella che propone l’Acquario di Genova per celebrare con il pubblico i 30 anni di attività. I festeggiamenti per l’anniversario dell’Acquario rappresentano un’opportunità per consolidare il legame con i visitatori, fornire continui spunti per tornare in visita e offrire occasioni divertenti e coinvolgenti per conoscere e imparare ad amare la natura.

La struttura, nel mese di luglio, prolunga l’orario di apertura fino alle ore 22:30 (ultimo ingresso 20:00) nei giorni da giovedì a domenica (fatta eccezione per alcune date). Contestualmente anche il ristorante Gusto a Bordo, affacciato sulla tolda della Nave Blu, sarà aperto dalle 18:30 alle 22:00 non solo ai visitatori ma anche a cittadini e turisti che vorranno godersi l’ora dell’aperitivo nella splendida location sul mare. Al pubblico in visita che deciderà di gustare l’aperitivo sarà dedicata una promozione sulla consumazione.

A luglio l’Acquario propone approfondimenti tematici lungo il percorso di visita: gli esperti saranno a disposizione del pubblico presso la vasca Squali, il piano inferiore del Padiglione Cetacei, la Laguna tropicale, la Sala meduse, per far conoscere le specie ospitate e le attività dedicate alla loro tutela in cui la struttura è impegnata sin dalla sua apertura.

In linea con la mission - avvicinare alla Natura e promuovere la salvaguardia degli ambienti acquatici attraverso attività di educazione, conservazione e ricerca – che guida da sempre l’azione e l’impegno dell’Acquario, i visitatori potranno approfondire tematiche quali lo stato di conservazione degli squali, le attività di ricerca in mare aperto sui cetacei, l’impegno per il soccorso delle tartarughe marine in difficoltà, l’attività di conservazione e ricerca sui coralli tropicali, il caratteristico ciclo di vita delle meduse. Gli appuntamenti sono previsti dal giovedì alla domenica, dalle ore 19:00 alle 21:00.

Dal 10 luglio la Fondazione Acquario di Genova Onlus coinvolge i visitatori di Acquario con l’approfondimento Il Mar Mediterraneo, un forziere di biodiversità da tutelare. Tutti i giorni (fino al 31 agosto, con esclusione della settimana di Ferragosto) un esperto accompagnerà il pubblico in un percorso tematico per comprendere il ruolo essenziale che gli Oceani hanno per la salute del Pianeta e l’importanza del Mar Mediterraneo, considerato un hotspot di biodiversità. Gli appuntamenti, compresi nel biglietto d’ingresso, saranno due al giorno, alle 15:30 e alle 17:00, per un massimo 20 partecipanti.

L’iniziativa rientra nel progetto The Water Code - La formula per una gestione sostenibile delle risorse idriche, coordinato da Helpcode, ong internazionale nata a Genova nel 1988. Il progetto, della durata di due anni, intende contribuire a far acquisire a insegnanti, studenti, cittadini conoscenze, competenze, attitudini e comportamenti necessari a promuovere lo sviluppo sostenibile, la tutela dell’ambiente e la mitigazione dell’impatto antropico sui fiumi, laghi e mari nel mondo.

Oltre alle novità estive, l’Acquario di Genova propone sempre le esperienze collaterali alla visita:

- il tour “Dietro le quinte”, per scoprire tutti i segreti della struttura con un percorso guidato nelle aree curatoriali e nei laboratori dell’Acquario. Tutti i giorni, con partenze alle ore 10.30 –11.30 – 12.30 –13.30 – 14.30 – 15.30, ha una durata di 50 minuti e permette di conoscere le attività necessarie al mantenimento delle vasche e alla cura e allevamento degli animali insieme a tante curiosità.

- “L’esperto con te” – disponibile su prenotazione tutti i giorni - è una visita guidata esclusiva di 2 ore che comprende sia l’osservazione delle vasche espositive, sia l’accesso ad alcune aree tecniche, per un gruppo di max 10 persone (conviventi o amici). È possibile scegliere giorno, ora e tema della visita.

- “A tu per tu con i delfini” è l’esperienza, fruibile dai 5 anni di età, per far vivere l’emozione dell’incontro con questi splendidi animali. Accompagnati da un esperto, si ha l’opportunità di conoscere gli addestratori che hanno cura dei delfini e di scoprire come si svolge il loro lavoro anche attraverso la partecipazione ad alcune attività quotidiane. È disponibile su prenotazione tutti i giorni, compresi i festivi, tranne il lunedì e il venerdì, per un gruppo ristretto di max 5 persone.

- “A tu per tu con i pinguini” è una speciale esperienza su prenotazione per gruppi di max 5 persone (età minima 5 anni) che, guidati da un biologo, scoprono le attività relative alla gestione e alla cura delle due specie di pinguino ospiti dell’Acquario, assistendo alla distribuzione del cibo da parte dello staff. Disponibile su prenotazione tutti i giorni tranne martedì e mercoledì.

- Esclusivamente per i giovanissimi, il 29 luglio torna l’appuntamento con la Notte con gli squali. I ragazzi, dai 7 agli 11 anni, sono invitati a partecipare a uno straordinario e misterioso viaggio alla scoperta dell'affascinante mondo marino dell’Acquario di Genova nel contesto insolito e suggestivo della notte. Il prezzo è di 89 euro a ragazzo.

Prenotazioni e informazioni presso C-Way: tel. 0102345666 – info@c-way.it

CrocierAcquario

Pensata per unire l’emozione della visita all’Acquario di Genova con l’esperienza di whale-watching in mare aperto, CrocierAcquario prevede un’escursione in battello per seguire le rotte dei mammiferi marini nel cuore del Santuario Pelagos. Un biologo a bordo racconta al pubblico tutti i segreti degli animali avvistati ed illustra il codice di comportamento corretto per osservare senza disturbare. La partenza è prevista ogni mercoledì, venerdì e domenica dal Porto Antico – Calata Mandraccio – alle ore 13:00; l’uscita ha una durata di circa 4 ore.

CrocierAcquario (Acquario di Genova + escursione in battello sulle rotte dei Cetacei) ha un costo di 62 Euro per gli adulti, 40 Euro per i ragazzi 4/12 anni, gratuito per i bambini 0/3.

