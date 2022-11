“Come i dati influenzano le decisioni prese dai computer”: incontro all'Auditorium dell'Acquario

Mercoledì 16 novembre nuovo appuntamento del ciclo di conferenze “Linguaggi della scienza: un mare di sorprese” organizzato dall’Associazione Amici dell’Acquario in collaborazione con Costa Edutainment e la Scuola Scienze Matematiche Fisiche Naturali di Università di Genova e Municipio1 Centro Est. Saranno Barbara Catania e Giovanna Guerrini del DIBRIS (Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi) dell’Università degli Studi di Genova a spiegare “Come i dati influenzano le decisioni prese dai computer”.

L’impatto dei dati sulla nostra società è in costante crescita ed è ulteriormente aumentato dall'inizio del 2020, quando molte abitudini lavorative e di studio si sono spostate su piattaforme online, a causa della pandemia Covid 19. Ormai non c’è settore che non sfrutti le grandi quantità di dati a disposizione per comprendere meglio la realtà e prendere decisioni che hanno un impatto sulla vita delle persone.

Diventa quindi estremamente importante sviluppare soluzioni tecnologiche che siano allo stesso tempo intelligenti, ’’human-aware’’ e affidabili, capaci di trattare i dati in modo responsabile, cioè trasparente ed equo rispetto a tutti i gruppi di individui considerati, senza pregiudizi.

Ma come è possibile definire il concetto di equità? Come si può capire se un sistema è equo? E come si può progettare un sistema responsabile? Questo incontro cercherà di rispondere a queste domande introducendo tanti esempi, presi dalla vita di tutti i giorni.

L’incontro si svolgerà alle ore 17 presso l’Auditorium dell’Acquario.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni: tel. 010/2345.279-323, amici@costaedutainment.it; www.amiciacquario.ge.it