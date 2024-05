Beppe Gambetta e tre musiciste internazionali per l'edizione 2024 di “Acoustic Night” al Teatro Chiesa

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

È tutto pronto per “Acoustic Night 24” in scena sul palcoscenico del Teatro Ivo Chiesa dal 16 al 18 maggio (ore 20:30) per tre serate all’insegna della grande musica acustica. Per questa nuova edizione Beppe Gambetta, virtuoso della chitarra, ambasciatore di Genova nel mondo e produttore dell’evento insieme a Federica Calvino Prina, ha voluto condividere il palco con tre musiciste di grande valore.

«Con Donne di Nota, il titolo scelto per questa 24° edizione – afferma Beppe Gambetta – abbiamo voluto sottolineare come la grande musica, senza confini di genere, sia costruita anche “dall’altra metà del cielo”, che affina e impreziosisce lo spartito del mondo. Questa edizione ha tre parole chiave, tutte al femminile: musica, terra, madre. E Terra Madre è anche il titolo del mio nuovo disco, del quale ho inserito diverse tracce in scaletta».

Insieme a Gambetta, sul palcoscenico colorato dalle scenografie di Sergio Bianco, salgono tre straordinarie polistrumentiste: la triestina Giovanna Famulari in scena con lo strumento che più rievoca la voce umana, il violoncello, con cui si è esibita su importanti palchi internazionali. Famulari è anche pianista e cantante, arrangiatrice, autrice di colonne sonore per il cinema e il teatro: un talento a tutto campo che non conosce confini tra jazz e pop, musica folk e canzone d’autore.

Dal New Jersey (USA) arriva Abbie Gardner. Cresciuta in una famiglia di musicisti, inizialmente studia violino e flauto. Successivamente si appassiona al dobro, strumento inventato negli States circa un secolo fa, meglio conosciuto come chitarra resofonica. Una sei corde dal suono molto potente, dal timbro metallico, che dà il meglio di sé negli arpeggi. Una chitarra imbracciata anche da leggende del rock quali Jimmy Page, Mark Knopfler, Rory Gallagher.

Di origine canadese è Suzie Vinnick, chitarrista e bassista dalla stupefacente tecnica e dalla graffiante voce blues, grazie alla quale ha ottenuto molti Maple Awards, premi canadesi per i migliori interpreti del blues contemporaneo.

Come vuole la tradizione, ogni concerto di Beppe Gambetta e dei numerosi ospiti intervenuti in questi anni, è un incontro inedito di suoni, storie, esperienze, voci, attitudini e stili che, di volta in volta, aggiungono un altro tassello allo sconfinato mosaico musicale che è diventata l’Acoustic Night.

Acoustic Night 24 è al Teatro Ivo Chiesa da giovedì 16 a sabato 18 maggio. Tutti i concerti iniziano alle ore 20:30. Info e biglietti su teatronazionalegenova.it