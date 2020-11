Accensione dell'Albero di Natale di piazza De Ferrari

Martedì 8 dicembre, come da tradizione, sarà acceso l'albero di Natale in piazza De Ferrari per festeggiare l'Immacolata e l'arrivo delle feste: questo inverno sarà certamente meno vivace del solito, ma l'accensione delle luci sarà comunque un momento di spensieratezza e un piccolo ritorno alla normalità, per donare un sorriso anche se per poco.

Anche quest’anno il tradizionale abete natalizio è stato donato alla nostra città dal Parco Naturale Regionale dell’Aveto.

L’albero - spiega Visit Genoa - proviene da una foresta a gestione responsabile del Parco dell’Aveto e il suo taglio deriva da operazioni di miglioramento e riqualificazione dei boschi di un’area protetta. I lavori di rinaturalizzazione delle foreste del Parco prevedono infatti tagli selettivi di molte conifere di impianto artificiale, tra cui abeti rossi e bianchi, per una graduale sostituzione con latifoglie naturali come faggi e aceri.

Oltre al valore simbolico e promozionale, l’iniziativa ha importanti aspetti ecologici ed educativi perché, al termine delle feste natalizie, verrà trasformato in cippato, immagazzinato e utilizzato nelle aiuole e giardini genovesi per impedire la crescita di vegetali infestanti.