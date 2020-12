Accensione dell'Albero e Babbo Natale itinerante ad Apparizione

La neonata Pro Loco di Apparizione per donare un po' di atmosfera natalizia al quartiere e dare un segno di speranza e di fiducia, sabato 12 dicembre, regalerà ai propri concittadini l’accensione dell’albero addobbato dai volontari. All’evento, che si svolgerà in piazza Don Attilio Canepa, presenzieranno l’assessore Paola Bordilli, alcuni rappresentanti del Municipio Levante e il parroco; i residenti potranno condividere l’emozione del momento dell’accensione dell’albero attraverso i canali social.

Inoltre sabato 19 dicembre un Babbo Natale itinerante si spingerà con la sua slitta motorizzata attraverso le vie del quartiere offrendo una piccola strenna ai più piccoli.

La Pro Loco ringrazia il Comune di Genova, l'Assessorato al Commercio, Artigianato, Tutela e Sviluppo vallate e Grandi Eventi, per il sostegno prestato nell’organizzazione dell’iniziativa, il Municipio Levante, i membri del Consiglio e i soci della Pro Loco Apparizione che in questi giorni hanno lavorato duramente per la programmazione degli eventi.