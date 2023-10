Mercoledì 25 ottobre alle ore 18:30, presso la Società di Letture e Conversazioni Scientifiche (Palazzo Ducale, cortile minore, I piano), si terrà l’incontro “Accademici in posa. Nuove presenze per la Sala dei ritratti nel Museo dell’Accademia Ligustica”, con Giulio Sommariva. La conferenza, organizzata dall’Associazione Amici dell’Accademia Ligustica, è il primo appuntamento di un ciclo di approfondimento dedicato alla formazione dei volontari del Museo dell’Accademia Ligustica ma aperto a tutti e gratuito.

Anche se grandi esempi emergono dalle civiltà antiche – Egitto, Roma.. , il periodo di massimo splendore della ritrattistica si colloca fra tardo medioevo e XVII secolo. È il periodo in cui furono definiti tutti i modelli, i sottogeneri e le forme che si sarebbero mantenute fino agli esordi della

fotografia. Si pensi al “ritratto a figura intera”, appannaggio di nobili e sovrani, a quello detto “al ginocchio” o “a mezzo busto”, alla posa “di tre quarti”, fino alla rappresentazione “frontale”, suggestiva per il suo approccio diretto con lo spettatore.

Giulio Sommariva Laureato in architettura a Genova, ha svolto attività didattica presso la cattedra di Storia dell’Architettura dell’Università degli Studi di Genova dal 1987 al 1997, anno in cui è stato nominato Conservatore del costituendo Museo Diocesano di Genova. Del nuovo Museo, aperto al pubblico nel dicembre 2000, ha curato il progetto scientifico di ordinamento e coordinato quello di allestimento. Dal 2002 è Conservatore del Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti, incarico che tuttora ricopre. Sotto la sua direzione il Museo è stato completamente riallestito, con un percorso espositivo più ampio e articolato e con un notevole incremento delle opere esposte. Docente presso la stessa Accademia, ha al suo attivo numerose pubblicazioni e contributi a carattere scientifico su artisti attivi a Genova tra Seicento e Novecento, apparati effimeri e arti applicate in età barocca.

L’incontro è gratuito.

Il link per seguire la diretta zoom è disponibile sul sito: www.https://museo.accademialigustica.it