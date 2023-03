Absolute metal: Barbarian-Loculo-Hellcrash in concerto all'Angelo Azzurro Club

Serata imperdibile per gli appassionati di Heavy Metal: i Barbarian si esibiranno per la prima volta all'Angelo Azzuro di Genova sabato 25 marzo. La band toscana, in attività dal 2009, ha all'attivo 5 album ( Barbarian (2011), Faith Extinguisher (2014), Cult of the Empty Grave (2016), To No God Shall i Kneel (2020) e Viperface (2022) un tour negli Stati Uniti e numerosi concerti e tourneè in tutta Europa.

Completano la serata i veterani del thrash metal genovese Loculo, che in occasione dei 20 anni di attività proporranno un set speciale con vecchie glorie e brani mai proposti dal vivo provenienti dall'ultimo EP Full Metal Racket. Infine il power trio speed metal Hellcrash presenterà ufficialmente il nuovo full lenght Demonic Assassination in uscita il 24 marzo per l'etichetta tedesca Dying Victims Productions.

Link Evento FB:

https://www.facebook.com/events/614197490029800

Sabato 25 marzo - ore 21.00

Angelo Azzurro Club - Genova

VIA Borzoli 39C-132 T