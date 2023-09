Torna a Villa Serra “Abracadabra Festival”, il villaggio del magico, del fantasy e dell'insolito

Torna anche quest’autunno, sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre, nella stupenda cornice che è il Parco di Villa Serra di Comago di Sant’Olcese (Genova), l’8^ edizione dell’Abracadabra Festival “Ovvero il Village del Magico, del Fantasy, dello Storico, del Bizzarro e dell’Insolito”.

L'iniziativa, giunta alla sua ottava edizione, è organizzata dalla vulcanica, è il caso di dirlo, Società High Voltage Sport 2 in collaborazione con il Circolo Culturale Fondazione Amon APS, la Soffitta di Morgana, Avventure Cittadine, che propone unico in Italia, un Village del Magico, del Fantasy, dello Storico, del Bizzarro, del musicale dell’Insolito. In questo spazio meraviglioso che è Villa Serra, si potrà volare sulle ali della fantasia, in un weekend tutto speciale, all’insegna del divertimento che si ammanta di mistero, spaziando attraverso le seguenti aree e i seguenti temi:

- Spazio Bimbi: Giochi, competizioni ludiche e tanto altro ispirato al mondo della fantasia, in particolare a quello del Maghetto più famoso del mondo con Avventure Cittadine e D & E Animation

- Antica Arte della Divinazione: in angoli appropriati, resi caratteristici con particolari scenografie, Astrologi e Chiromanti, tipicamente vestiti, intratterranno a offerta libera i presenti con l'antica arte della divinazione nel viale dei Tarologi.

- Folclore Storico e Medievale: spaccato di vita medievale con figuranti storici, duelli all'arma bianca, lotta con i bastoni e tiro con la balestra. Danze rinascimentali e medievali. Mercato storico popolare. Teatro storico popolare e un intero accampamento medioevale con tornei con Gruppi Storici Sextum, Sestrese, Corte Fieschi e tanti altri.

- Spazio Danza: momento di danza con stage per il pubblico con numerose compagnie di danza genovesi: danze di folclore popolare, orientali, tribal e contemporaneo con Shams, Tribal Delight e Accademia delle Amazzoni

- Spazio Illusionismo: maghi, illusionisti e prestigiatori vi stupiranno con la loro arte e con i loro eccezionali esperimenti, con il Club Lanterna Magica

- Spazio Musica: sia sul palco centrale che in angoli dedicati concerti e musiche a tema Celtico e tradizionale popolare genovese con il Gruppo Folcloristico Città di Genova.

- Conferenze e incontri: presentazioni di libri e incontri legati al mistero, al fantasy, alle discipline di frontiera affrontate da esperti con Acaademia delle Arti Magiche e Fondazione Amon

- Mostre Tematiche: all’interno della Villa già dal 25 Settembre sarà possibile ammirare gli stupendi Tarocchi più grandi del mondo (2m di altezza) dell’artista Carlo Piterà, con la coreografia dei tarocchi viventi realizzata dai gruppi Corte Fieschi e Sestrese, le danze dei tarocchi della Compagnia Shams e le passeggiate itineranti alla scoperta dei misteri degli arcani.

Inoltre, la manifestazione Abracadabra Festival, prevede un parco giochi per i più piccini, stand gastronomici con specialità tipiche liguri e delle regioni limitrofe, Mercatino Magico con bancarelle tematiche e curiosità.

Ingresso al pubblico con biglietto alla Villa: Intero Euro 5,00 - Bambini fino a 6 anni gratis (sono esclusi dal biglietto eventuali stage o percorsi didattici delle diverse associazioni presenti che avranno una modalità separata di partecipazione).

L’evento è patrocinato dal Comune di Genova Assessorato alle Tradizioni, e dal Comune di Sant’Olcese ed è stato reso possibile grazie all’Amministrazione del Consorzio di Villa Serra e ai Volontari della Villa. In caso di pioggia l'evento sarà posticipato al 14-15 ottobre.

PARTECIPERANNO:

Nuovo Gruppo Folcloristico Città Di Genova, Gruppo Storico Sestrese , Corte Fieschi, Gruppo Storico Culturale Sextum, Associazione Culturale D & E Animation, Avventure Cittadine, Compagnia Shams, Libera Mente, Tribal Delight Gruppo Associazione Lanterna Magica, Accademia delle Arti Magiche, CIDAO, Circolo Culturale Fondazione Amon APS, Accademia delle Amazzoni, Ekofuechè e tanti altri.

Info:

www.abracadabrafestival.com

abracadabrafestival19@gmail.com

tel 335.7690481