Decima edizione per “Abracadabra Festival”, il villaggio del magico, del fantasy e dell'insolito

Torna domenica 7 luglio, nella suggestiva cornice del Parco di Villa Serra di Comago di Sant’Olcese, la 10^ edizione dell’Abracadabra Festival, ovvero il “Village del Magico, del Fantasy, dello Storico, del Folk del Bizzarro e dell’Insolito”.

L’iniziativa, con grande riscontro di pubblico e partecipanti, è organizzata dalla vulcanica, è il caso di dirlo, Società “High Voltage Sport 2”, in collaborazione con il “Circolo Culturale Fondazione Amon APS” e con tante altre realtà culturali cittadine, che propone, un evento assolutamente unico nel panorama ligure. In questo spazio incantato che è Villa Serra si potrà volare sulle ali della fantasia, in un weekend tutto speciale, all’insegna del divertimento della meraviglia e del mistero, spaziando attraverso le seguenti aree e i seguenti temi quest’anno dedicati in particolare al gioco, da qui “Ludus in Fabula”:

- il Viale dell’Antica Arte della Divinazione: angoli dedicati, resi caratteristici da particolari scenografie, astrologi e chiromanti, con suggestivi abbigliamenti e strumenti “magici” intratterranno i presenti con l'antica e misteriosa arte della divinazione, che, dalla notte dei tempi, affascina anche i più scettici;

- Spazio Bimbi: giochi, competizioni ludiche e tanto altro ispirato al mondo della fantasia; con racconti e fiabe narrate direttamente dai nonni;

- Folclore Storico e Medievale: spaccato di vita medievale con figuranti storici, duelli all'arma bianca, lotta con i bastoni e tiro con la balestra. Danze rinascimentali e medievali. Mercato storico popolare. Teatro storico popolare e un intero accampamento medioevale con tornei;

- Spazio Danza: momento di danza in collaborazione con le numerose compagnie di danza genovesi: danze di folklore popolare, orientali, tribal e contemporaneo;

- Spazio Illusionismo: maghi, illusionisti e prestigiatori vi stupiranno con la loro arte e con i loro eccezionali esperimenti, grazie al coordinamento di Giocaluccoli;

- Spazio Musica: sia sul palco centrale che in angoli dedicati concerti e musiche che spaziano dal tradizionale al folk;

- Mostre tematiche: esposizione di opere pittoriche di importanti artisti genovesi relative ai tarocchi e al mondo magico in generale;

- Conferenze e incontri: presentazioni di libri ed incontri legati al mistero, al fantasy, alle discipline di frontiera affrontate da esperti del settore;

tutto a offerta libera.

Inoltre, la manifestazione prevede stand gastronomici con specialità tipiche liguri e delle regioni limitrofe, Mercatino Magico con bancarelle tematiche e curiosità.

L’evento è patrocinato dal Comune di Genova Assessorato alle Tradizioni, e dal Comune di Sant’Olcese ed è stato reso possibile grazie all’Amministrazione del Consorzio di Villa Serra e ai Volontari della Villa.

Parteciperanno:

I Giaminanti, Gruppo Storico Sestrese, Giocaluccoli Casa Magica, Gruppo Storico Culturale Sextum, Associazione Culturale D & E Animation, Avventure Cittadine, Genova dreams, Compagnia Shams, Libera Mente, Accademia delle Arti Magiche, Circolo Culturale Fondazione Amon APS, Accademia delle Amazzoni, Ekofuechè, Gruppo Teatrale Armadillo e tanti altri.

Ingresso con biglietto unico: euro 5,00

Bambino da 0 a 6 anni gratis

Info: www.abracadabrafestival.com - abracadabrafestival19@gmail.com

Cell: 335 7690481

Inoltre è previsto un servizio navette, offerto da GenovaRent, dalla Stazione di Bolzaneto verso Villa Serra e ritorno con i seguenti orari:

Da Stazione di Bolzaneto verso Villa Serra

13:50, 15:50, 16:50, 17:50

Da Villa Serra verso Stazione di Bolzaneto

14:20, 15:20, 17:20,18:20