Arriva Abracadabra Festival, il Village del Fantasy e dell'Insolito

Torna anche quest’autunno, sabato 24 e domenica 25 settembre, nella suggestiva cornice del Parco di Villa Serra di Comago di Sant’Olcese, la sesta edizione dell’Abracadabra Festival ovvero il “Village del Magico, del Fantasy, dello Storico, del Folk del Bizzarro e dell’Insolito”. L'evento, giunto alla sua sesta edizione, è l’iniziativa con grande riscontro di pubblico e partecipanti, organizzata dalla vulcanica, è il caso di dirlo, Società “High Voltage Sport 2” in collaborazione con il “Circolo Culturale Fondazione Amon”, “Mistica Festival”, “Genova Dreams”, “Black Widow Records” e “Giocaluccoli” che propone, appunto, per la sesta volta in Italia, un Village dell’Insolito assolutamente unico nel panorama ligure.

In questo spazio incantato che è Villa Serra, si potrà volare sulle ali della fantasia, in un weekend tutto speciale, all’insegna del divertimento della meraviglia e del mistero, spaziando attraverso le seguenti aree e i seguenti temi:

- Spazio Bimbi: giochi, competizioni ludiche e tanto altro ispirato al mondo della fantasia, in particolare a quello del Maghetto più famoso del mondo;

- Antica Arte della Divinazione: in angoli dedicati, resi caratteristici da particolari scenografie, astrologi e chiromanti, con suggestivi abbigliamenti e strumenti “magici” intratterranno i presenti con l'antica e misteriosa Arte della Divinazione, che, dalla Notte dei Tempi, affascina anche i più scettici;

- Folklore Country: la musica folk statunitense, che riprende i motivi delle ballate popolari, coinvolgendo il pubblico con i suoi ritmi, portandolo nel leggendario mondo western;

- Folklore Storico e Medievale: spaccato di vita medievale con figuranti storici, duelli all'arma bianca, lotta con i bastoni e tiro con la balestra. Danze rinascimentali e medievali. Mercato storico popolare. Teatro storico popolare e un intero accampamento medioevale con tornei.

- Spazio Danza: momento di danza con esibizioni curate dall’”Associazione Liberamente” e stage per il pubblico in collaborazione con le numerose compagnie di danza genovesi: danze di folklore popolare, orientali, tribal e contemporaneo;

- Spazio Illusionismo: maghi, illusionisti e prestigiatori vi stupiranno con la loro arte e con i loro eccezionali esperimenti, grazie al coordinamento di Giocaluccoli e Lanterna Magica;

- Spazio Musica: sia sul palco centrale che in angoli dedicati concerti e musiche che spaziano dal tradizionale al folk;

- Mostre tematiche: esposizione di opere pittoriche di importanti artisti genovesi relative ai tarocchi e al mondo magico in generale; conferenze ed incontri: presentazioni di libri ed incontri legati al mistero, al fantasy, alle discipline di frontiera affrontate da esperti del settore;

- Sfilate di Moda: sfilate con abiti a tema, e con la sesta edizione di “Miss Abracadabra”;

Inoltre, la manifestazione “Abracadabra Festival”, prevede un parco giochi per i più piccini, stand gastronomici con specialità tipiche liguri e delle regioni limitrofe, Mercatino Magico con bancarelle tematiche e curiosità. Altra attrazione dedicata soprattutto ai più piccoli è, anche per questa edizione, l’ormai consolidato appuntamento con il Trenino Magico, che farà il tour del fiabesco Parco della Villa. Le “Simpatiche Canaglie”, insieme ad altri gruppi di motociclisti, saranno, invece a disposizione del pubblico per far ammirare le loro particolarissime rarità a due ruote.

E, vera sorpresa e gioia per appassionati di tutte le età: #Genovacomehogwarts seconda edizione del raduno nazionale dedicato ai veri potterheads all’interno della storica e magica Villa Serra: infatti lo staff del Trenino Magico #GenovaHogwartsExpress, in collaborazione con Avventure Cittadine Genova e Genova Dreams, è lieto di annunciare la seconda edizione del Raduno Nazionale dedicato ai fan del Maghetto più famoso del mondo #GenovacomeHogwarts che si terrà appunto durante questo sorprendente week end di fine estate. Prenotazione obbligatoria (solo per il Raduno) https://billetto.it/e/genovacomehogwarts-seconda-edizione-del-raduno-nazionale-dedicato-ai-potterheads-biglietti-681662

Parteciperanno: Nuovo Gruppo Folcloristico Città Di Genova, Gruppo Storico Sestrese, Gruppo Storico Culturale Sextum, Gruppo Storico San Giorgio, Corte Fieschi Casella, Cavalieri della Commenda, Associazione Culturale D & E Animation, Compagnia Shams, Libera Mente, Tribal Delight, GiocaLuccoli, Lanterna Magica, Genova Dreams, e tanti altri.

Partecipano inoltre: Lions Club Genova Aeroporto Sextum a sostegno della fondazione internazionale LCIF, Black Widow Records assieme al Nadir Music propongono all' Abracadabra Festival due bands tributo ai Queen con i Radio Gaga e agli AC/DC con i Trevor Plays nella giornata di sabato, Associazione Storica San Giorgio Fight Team scuola di scherma e combattimento medievale che parteciperà organizzando un torneo valido per i campionati nazionali di combattimento storico in armatura.

Il villaggio medievale "D&E Animation" in collaborazione con "Ordine del Gheppio" offre spettacoli e attività; non solo campi per i baby arcieri ma anche animazione e "Il gran torneo di Villa Serra" dove guerrieri da ogni luogo si sfideranno a modo loro, senza esclusione di adrenalina e tante risate.

#GenovacomeHogwarts avrà tantissime novità e contenuti tradizionali tra cui: la cerimonia dello smistamento con il Cappello Magico, la lezione con Harry Potter italiano in collaborazione con l' Accademia delle Arti Magiche che avrà la sua boutique magica, e poi lezioni di erbologia , le pozioni di Severus con degustazione, divinazione con Sibilla, trasfigurazione, difesa dalle arti oscure nelle sale gotiche della Villa. I partecipanti saranno in compagnia di Pomona Sprite (Deborah Carelli), Piton (Alberto Cervelli), Minerva McGranitt (Alessandra Politi) Sibilla Cooman (Lorena Scarsi) Tonks (Viviana Fortunati) Rita Skeeter (Sabrina Flaccavento) Priscilla Corvonero (Patrizia Mostacci)e molti altri; il photoset con scenografia a tema a cura di Fantacinema... Tantissimi ospiti tra cui Edvige e i gufi di Hogwarts con Terra di Confine e poi una caccia al tesoro stregata nel parco in stile inglese, con premi misteriosi al superamento di prove per gli appassionati più accaniti. Un' occasione unica per grandi e piccini per vivere un'esperienza indimenticabile. Per tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione con prenotazione obbligatoria seguire il seguente link https://billetto.it/e/genovacomehogwarts-seconda-edizione-del-raduno-nazionale-dedicato-ai-potterheads-biglietti-681662

Una novità assoluta sarà il #contestcosplay, per questo a tutti i partecipanti viene consigliato di indossare la divisa della casa preferita: i migliori verranno premiati.

Il gruppo di danza Tribal Delight si esibirà itinerante nel parco della villa. La Tribal Bellydance, nipote ribelle della danza del ventre, si basa sull’improvvisazione e su un dialogo di movimenti fra ballerine: ogni pezzo sarà diverso dal precedente sulle note di musiche pop, rock e altri generi musicali

La scuola di danza Spaziodanza Genova è presente sul palco di Abracadabra Festival sabato pomeriggio con due coinvolgenti esibizioni di Danze Caraibiche a cura della Maestra Simona Massone: le "Spazio Ladies" e la "Puertorican Crew". La Scuola di danza orientale diretta da Amar Al Rakisa /ASD circuitorientale presenta per Abracadabra Festival: Lezioni dimostrative gratuite, performance, tatuaggi all'henne & bazar.

La Band Highway 12 composta da Ilaria Olcese (Voce e chitarra) - Valentina Rosasco (Contrabbasso) - Daniele Carbone (mandolino e voce) - Pierluigi Carbone (banjo) parteciperà proponendo un repertorio di musica folk americana e bluegrass. I Soin De Zena ( I Suoni di Genova) Eliano Calamaro (violino), Andrea Kala (chitarra, basso, cori), Irene Manca (voce, chitarra), Luca Nicora (percussioni), prenderanno parte all'Abracadabra Festival il 25 settembre proponendo brani fra i più famosi del cantautorato genovese. (De André, Fossati, De Scalzi ed altri).

Wild Angels Zena è la prima scuola di ballo country di Genova nata nel 2010. Domenica 25 settembre in collaborazione con altre scuole del territorio, djs e coreografi del panorama country nazionale, animerà l'Abracadabra con la "Country Western Dance", stage gratuiti per tutti e tanta musica country.

Per l'evento è disponibile un servizio di bus navetta gratuito (fino ad esaurimento posti), grazie alla collaborazione con GenovaRent che, per agevolare gli spostamenti dei visitatori e snellire la viabilità nei pressi della manifestazione, metterà a disposizione da Genova Stazione di Bolzaneto a Villa Serra e ritorno con i seguenti orari:

Sabato:

Dalla Stazione di Genova Bolzaneto a Villa Serra:

11,00 – 12,00 – 13,00 – 14,00 -15,00

Da Villa Serra alla Stazione di Genova Bolzaneto:

16,00 – 17,00 – 18,00 -19,00 – 20,00

Domenica:

Dalla Stazione di Genova Bolzaneto a Villa Serra:

11,00 – 13,00 – 14,00 – 15,00

Da Villa Serra alla Stazione di Genova Bolzaneto:

17,00 – 18,00 - 20,00

Biglietti

Ingresso: Intero Euro 5,00 – Ridotto Euro 3,00 Bambini fino a 6 anni gratis.

(è escluso dal biglietto, l’evento “ Raduno #GenovacomeHogwarts ” che ha un biglietto e un modalità separata di partecipazione)

Info: www.abracadabrafestival.com abracadabrafestival19@gmail.com

Cell: 335.7690481