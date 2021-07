Abracadabra Festival: torna il weekend di magia a Villa Serra

Orario non disponibile

Gli amanti della magia possono segnarsi sul calendario i giorni del 10 e 11 luglio 2021, quando tornerà a Villa Serra l'Abracadabra Festival, la kermesse in cui i visitatori potranno trovare tutto ciò che è insolito e particolare.

Si va dagli spettacoli teatrali alla musica dal vivo: trattano tutti magia, esoterismo, divinazione, esibizioni in costume medievale. Ma anche street food, laboratori per bambini, conferenze e presentazione di libri. Una grande festa in parco da favola.

Ingresso al pubblico con biglietto di accesso alla Villa (5 euro intero, 3 euro ridotto).

Bambini fino a 6 anni gratis.