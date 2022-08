"Abbaiando e bolleggiando" a Voltri: sfilata di cani fantasia (e non)

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Torna il 4 settembre 2022 "Abbaiando e bolleggiando" a Voltri, la manifestazione per gli amici degli animali.

L'evento - realizzato in collaborazione con i commercianti voltresi e ArciRagazzi, Anpas, Kirbi, Croce Rossa, canile Monte Contessa, Gruppo storico Voltri, Monge, La Cuccia e con il patrocinio del municipio Ponente - consiste in una sfilata di cani fantasia e non con 'assaggio' di acquariofilia. Appuntamento sulla passeggiata Roberto Bruzzone, altezza Spiaggia dei Bambini, dalle 8,30 alle 18,30.

Programma

Ore 9-11: iscrizioni cani (5 euro cadauno). L'iscrizione potrà essere effettuata il giorno della manifestazione o, in alternativa, fino al giorno precedente presso il laboratorio orafo Dramis Stefano (via Chiaramone 26r) oppure presso La Cuccia (via Voltri 28 r). Gli animali devono avere con sé il libretto sanitario.

A partire dalle 10: esibizioni dimostrative con:

Sics - Dimostrazione cani da salvataggio, dimostrazione di attività cinofile di corpi specialistici

Croce Rossa Italiana - Sezione di Voltri

Gruppo Opsa

Dalle 10 alle 16,30: truccabimbi

Dalle 12,30 alle 14: intervallo pranzo in nostra compagnia

Ore 14,30: inizio sfilata cani

Ore 17,15: premiazione dei cani partecipanti

Ore 18: saluti e aperitivo offerto dagli sponsor