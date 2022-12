Sbarca a Genova l'A-Tom Festival, l'evento di musica hardstyle per eccellenza

Evento di livello internazionale di musica Hardstyle mercoledì 7 dicembre a Genova: al Caribe Club di corso Italia arriva l'A-Tom Festival con tanti esponenti di primo piano della musica Hardstyle.

Spicca la presenza di Christopher Rossi, in arte Rooler. Nato a Genova, leva 94, dj e produttore di musica Hardstyle, inizia ad esibirsi davanti ad un pubblico nel 2012 nelle serate organizzate da Vertigo di Genova. Nel mentre si consolida sempre di più come produttore attirando l'attenzione delle etichette discografiche olandesi, (le principali al mondo del genere hard). Inevitabilmente si trasferisce ad Amsterdam, la sua carriera cresce in modo esponenziale recuperando migliaia di fan ed esibendosi in tutto il mondo nei maggiori festival del settore come Defqon 1, Dominator e Decibel. Questo ragazzo genovese metterà la ciliegina sulla torta della sua carriera quest'anno esibendosi questo novembre al Qlimax, l'evento numero 1 al mondo di questo genere musicale, privilegio riservato a meno di 10 artisti ogni anno. Solo 2 settimane dopo questo eccellente risultato tornerà a Genova per esibirsi all'A-TOM Festival.

Ci saranno anche The Sickest Squad, Andy The Core, non mancheranno inoltre i nostri artisti liguri e genovesi come: Pitta, Andre J, Doctor Zot, Andrea K, Mc Il Dottore, Mc Napoleone e tanti altri.

Biglietti al link https://xceed.me/world/events/all/all-events/channel--marco-emotions-1