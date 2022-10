Tornano gli ex baistrocchini con "A raccontare comincia tu"

Venerdì 7 ottobre, al Teatro Duse di Genova, tornano gli ex baistrocchini degli anni ’70-80 con un nuovo esilarante spettacolo “A raccontare comincia tu”, a favore del Fondo Malattie Renali del Bambino-ODV. La pièce teatrale è una carrellata di ricordi inframmezzati da sketch divertenti molto coinvolgenti, che creerà quella particolare magia facendo diventare lo stesso pubblico protagonista. Aneddoti veri e falsi, personaggi irreali sempre con punte di verità, sono alla base di questo originalissimo spettacolo di sano umorismo.

Regista e uno degli autori dello spettacolo Giorgio Ferrari che da sempre dirige brillantemente gli spettacoli goliardici. Ricalcheranno le scene: Pimpi Barabino, Massimo Bianchi, Gianluigi Bona, GianMarco Borgiani, Chicco Dal Pozzo, Stefano Gandus, Umberto Ottino, Andrea Patrone, Geppo Pesce, Franco Testa, Giuseppe Zuppone, e i fantastici ballerini: Filippo Anania, Giovanni Anania, Erasmo Augeri, Lele Bassino, Gian Luigi Bigatti, Enrico Decaro, Pino Di Luca, Gianni Miscioscia, Matteo Perugini, Paolo Testa. In questa unica, surreale, divertente serata si presenteranno sul palco con un numero a sorpresa anche il Presidente e i Consiglieri del Fondo Malattie Renali del Bambino: Luisa Anselmi, Pietro Cerruti, Nicolò Di Russo, Enrico Grego, Vittorio Lercari, Luigi Rivara.

Lo spettacolo è patrocinato dal Comune di Genova, con i contributi della Fondazione Passadore 1888 e di Villa Montallegro SPA , “A raccontare comincia tu” è stato scritto scritto e creato per FMRB-ODV. Con l'incasso della serata verranno acquistate due nuove apparecchiature (sonde con tablet) per velocizzare le visite e gli esami nefrologici dei bambini gravemente malati ricoverati non solo nel Reparto di Nefrologia, ma anche in tutti gli altri reparti dell'Istituto Gaslini. Programma: ore 20 Aperitivo Campagnolo - ore 21 Inizio Spettacolo.

I biglietti si possono acquistare alla Biglietteria del Teatro Ivo Chiesa, (Teatro della Corte) da Lunedì 3 a Venerdì 7 ottobre p.v. dalle ore 15 alle ore 19:30 o acquistare telefonicamente chiamando il numero del Teatro 010 5342400 attivo da martedì 4 a venerdì 7 ottobre, orario dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle ore 18.