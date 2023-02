“La Repubblica dei tradimenti”: conferenza sull'antica Genova a cura di A Compagna

Mercoledì 8 febbraio 2023 alle ore 17 nell’Aula San Salvatore in piazza Sarzano, (all’uscita della metropolitana) A Compagna, nell’ambito del ciclo di conferenze che l’antico sodalizio cura da oltre quarant’anni, promuove il XVII appuntamento del ciclo 2022-2023. Gabriella Airaldi racconta “La Repubblica dei tradimenti”. Ingresso libero, non occorre la prenotazione.

Fin dal medioevo i Genovesi sono considerati – non sempre in senso positivo – diversi da tutti gli altri, e così pure li giudica – ma in senso positivo – il celebre storico Fernand Braudel e non solo lui. Il titolo di quest’intervento nasce da una lettura della storia di Genova legata proprio alla “diversità” che la contraddistingue in ogni tempo. La relatrice, Gabriella Airaldi, già ordinario di Storia Medievale presso l’Università di Genova, e specialista di storia mediterranea e delle relazioni internazionali dal Medioevo all’Età Moderna, ha tenuto lezioni in Università estere, compiuto ricerche e guidato missioni per conto del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Ministero degli Esteri in Europa, USA, Canada, Africa e Asia. Moltissimi i libri e i saggi in riviste e gli interventi in testate giornalistiche.