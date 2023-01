A Compagna presenta l'incontro pubblico sul tema “Dante, la Liguria e Genova”

Mercoledì 11 gennaio 2023 alle ore 17 nell’Aula San Salvatore in piazza Sarzano (all’uscita della metropolitana), “A Compagna”, nell’ambito del ciclo di conferenze che l’antico sodalizio cura da oltre quarant’anni, promuove il XII appuntamento del ciclo 2022-2023: Francesco De Nicola racconta “Dante, la Liguria e Genova”. Ingresso libero, non occorre prenotare.

La conversazione partirà dalla spiegazione della famosa invettiva di Dante contro i genovesi e delle sue possibili motivazioni, per passare poi a esporre le certezze e le ipotesi della permanenza di Dante in Liguria – regione certo molto più importante di quanto comunemente si creda per la sua vita e per la Divina Commedia – e a Genova.

Il relatore Francesco De Nicola ha insegnato Letteratura Italiana Contemporanea all’Università di Genova. Studioso soprattutto di scrittori e problemi della letteratura italiana dell’’800 e del ‘900, è autore di numerosi saggi monografici e di antologie e ha curato l’edizione di importanti opere rare. Dal 2001 è Presidente del Comitato di Genova della “Dante Alighieri”.