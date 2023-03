Filippo Aragone e i “9/10 del mondo raccontati da un genovese”: nuovo incontro a cura di A Compagna

Mercoledì 15 marzo 2023 alle ore 17 nell’Aula 1B del Dipartimento Architettura e Design, stradone di Sant’Agostino, A Compagna, nell’ambito del ciclo di conferenze che l’antico sodalizio cura da oltre quarant’anni, promuove il XXI appuntamento del ciclo 2022-2023. Filippo Aragone: “Il cappello che cambia la vita: 9/10 del mondo raccontati da un genovese”. Ingresso libero senza prenotazione.

Filippo Aragone, genovese dalle origini della ex ligure Val Borbera, è un solido professionista di 51 anni che gestisce imprese da molti anni, sia come direttore generale che come consulente esterno. Sposato, ha due figlie adolescenti. Da sempre appassionato di viaggi, dopo molti anni continua a perseguire lo scopo della sua vita: visitare tutti i paesi sovrani del mondo da dilettante! Non perdendo quindi un giorno di lavoro se non con le normali ferie, non tralasciando mai il fulcro della sua vita: la famiglia. Ogni anno si prefigge di visitare 4-5 paesi nuovi, in modo più o meno approfondito. Facendo questo ha sviluppato anche estrema capacità di programmare, con la pazienza di chi sa aspettare. Filippo racconterà alcune delle sue incredibili avventure di questi 171 paesi del mondo che ha visitato, quasi i 9/10 di tutti! “Il cappello che cambia la vita” è il titolo del suo libro di appunti di viaggio, scritti con gli occhi da fanciullo che si sorprende ancora per le bellezze di questo pianeta.