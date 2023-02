Incontro alla scoperta del Parco dell'Antola a cura di A Compagna

Mercoledì 22 febbraio 2023 alle ore 17 nell’Aula San Salvatore in piazza Sarzano (all’uscita della metropolitana), A Compagna, nell’ambito del ciclo di conferenze che l’antico sodalizio cura da oltre quarant’anni, promuove il XVIII appuntamento del ciclo 2022-2023. Enrica Mescoli racconterà “Il Parco dell’Antola: biodiversità di casa nostra”. Ingresso libero senza prenotazione.

Nel cuore dell’Appennino Ligure, il Parco Naturale Regionale dell’Antola si estende nelle alte Valli Scrivia e Trebbia, in un territorio montano che custodisce un patrimonio di natura e biodiversità, ma anche di storia, architettura e tradizioni. L’opera dell’uomo e la natura qui si fondono magistralmente e regalano emozioni e suggestioni a coloro che si concedono il tempo di una sosta in questi luoghi. Crocevia di numerosi sentieri e antiche mulattiere, il Monte Antola dà origine ad una imponente catena montuosa che si sviluppa a raggiera attorno alla sua panoramica vetta, al confine tra 4 regioni (Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna). Numerosi i sentieri che risalgono dagli antichi borghi rurali verso la cima del M. Antola: ad accogliere gli escursionisti, uno straordinario panorama che spazia dal Mar Ligure all’arco alpino nord-occidentale. Dall’inizio della primavera poi, i dolci pendii calcarei dell’Antola regalano bellissime e copiose fioriture tra cui il narciso, fiore simbolo del Parco mentre gli spettacolari ambienti rupestri che affiorano in Valle Scrivia rappresentano l’habitat ideale per numerosi rapaci.

La relatrice, Elena Mescoli, è naturalista e guida ambientale-escursionistica; è responsabile tecnico-scientifica del Centro di Educazione Ambientale del Parco dell’Antola.