“Antartide, terra di pace e di scienza”: nuovo incontro a cura di A Compagna

Mercoledì 19 aprile alle ore 17 nell’Aula 1B del Dipartimento Architettura e Design, stradone di Sant’Agostino, “A Compagna”, nell’ambito del ciclo di conferenze che l’antico sodalizio cura da oltre quarant’anni, promuove il XXVI appuntamento del ciclo 2022-2023. Stefano Schiaparelli: “Antartide, patrimonio dell'umanità, terra di pace e di scienza”. Ingresso libero senza prenotazione.

L’Antartide rappresenta una sfida continua per la ricerca scientifica. Difficile da raggiungere anche ai giorni nostri, con temperature spesso così basse da risultare ostili anche per le più semplici attività logistiche o scientifiche in mare o sulla terra, è comunque un luogo chiave per capire l’evoluzione del clima del nostro Pianeta nel passato e nel presente.

L’Antartide è un luogo unico anche perché non appartiene ad alcuna nazione: protetto dal Trattato Antartico, l'Antartide può essere utilizzata solo per scopi pacifici. Qui le osservazioni e i risultati scientifici devono essere scambiati e resi disponibili gratuitamente; inoltre, le attività di studio vengono condotte nell’ambito di programmi internazionali di ricerca che coinvolgono ricercatori di tutte le nazioni che hanno sottoscritto il trattato. In breve, tutto quello che non capita nella nostra quotidianità è invece la regola in Antartide, un esempio di cooperazione e collaborazione che dovrebbe essere di grande ispirazione per tutti.

Il relatore, Stefano Schiaparelli, è zoologo presso l’Università di Genova, Direttore della sede genovese del Museo Nazionale dell’Antartide e Delegato del Rettore per la valorizzazione di musei e archivi di Ateneo. Ha effettuato nove spedizioni in Antartide e descritto varie nuove specie e generi marini antartici.