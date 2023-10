A Compagna presenta l'incontro “Cinghiali a Genova: perché?”

Martedì 17 ottobre 2023 alle ore 17 nell’Aula San Salvatore in piazza Sarzano, (all’uscita della metropolitana) A Compagna nell’ambito del ciclo di conferenze che l’antico sodalizio cura da oltre quarant’anni, promuove il IV appuntamento del ciclo 2023-2024. Andrea Marsan: “Cinghiali a Genova: perché?”. Ingresso libero.

Molti animali selvatici tendono ad occupare gli ambienti urbani attratti spesso dalla facilità di reperire cibo e di trovare zone di rifugio e riproduzione. Quasi sempre si tratta di presenze gradite che regalano una nota di colore alle città ma in qualche caso possono costituire un elemento di rischio per la pubblica incolumità. In questo incontro Andrea Marsan ci proporrà il suo punto di vista riguardo ai motivi dell’invasione dei cinghiali descrivendo al contempo le possibili soluzioni per ridurre questo fenomeno ed attenuare i rischi associati alla presenza di questi animali.

Andrea Marsan è uno zoologo la cui attività è principalmente legata alla conservazione e alla gestione della fauna, soprattutto in riferimento ai grandi mammiferi. Presta la sua opera soprattutto per la salvaguardia di residue attività agricole dai danni prodotti dagli animali selvatici e per la gestione conservativa del daino e del capriolo. Da oltre un trentennio collabora con l'Università di Genova dove svolge ricerche sui mammiferi selvatici e dove insegna zoologia applicata.