“Andrea Doria, 1466-1560: una vita straordinaria”: incontro a cura di A Compagna

Martedì 3 ottobre alle ore 17 nell’Aula San Salvatore in piazza Sarzano, (all’uscita della metropolitana) “A Compagna” nell’ambito del ciclo di conferenze che l’antico sodalizio cura da oltre quarant’anni, promuove il secondo appuntamento del ciclo 2023-2024. Pier Angelo Campodonico racconta: “Andrea Doria, 1466-1560: una vita straordinaria”. Ingresso libero.

Andrea Doria è una figura complessa: dovrà la sua fortuna alle galee, ma vi arriverà in tarda età. Sarà, a lungo, la figura più importante di Genova, ma non ne diventerà mai doge. Combatterà barbareschi e turchi, ma solo quando costretto a farlo. Andrea Doria ha una visione di Genova, del Mediterraneo e del mondo della sua epoca complessa. Dirà, una volta a un ambasciatore, che «i suoi vecchi occhi vedevano cose che gli occhi dei giovani non riuscivano a vedere». In questo senso, la sua straordinaria vicenda, umana e politica, è la più significativa per rappresentare il Rinascimento a Genova e la fase che porterà la città a legarsi, per secoli, ai destini, fortuna e disastri, della Spagna. Le immagini delle opere conservate al Galata Museo del Mare accompagneranno la conversazione.

Pierangelo Campodonico è il direttore del Galata Museo del Mare e dell’Istituzione MU.MA ed è anche saggista e storico marittimo. Inoltre, è l’autore di una monografia su Andrea Doria che ha visto la luce nel 1997; in questi anni è impegnato nella redazione della Storia della marineria mercantile italiana, di cui sono usciti i primi quattro volumi.