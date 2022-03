8 marzo a Casa Pandora tra parole e musica: "Il nostro pensiero alle donne ucraine"

Martedì 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, casa Pandora M. Ferro, centro Pandora, Biblioteca Cervetto, Spazio di Pedagogia Musicale ”MusicheRò" e gruppo musicale ArteMiss propongono un pomeriggio insieme tra musica e letture.

Appuntamento alle ore 17 davanti Casa Pandora, in via Piccone 13/2 a Certosa.

L'evento assume una valenza speciale in questo periodo: "Saremo con il pensiero rivolto alle donne ucraine - dice Paola Campi, presidentessa del centro antiviolenza Pandora -. Quelle che vivono a Genova, se lo desiderano, a Casa Pandora potranno trovare uno spazio aperto. Ci stiamo inoltre collegando con le altre realtà della città per raccogliere farmaci e beni di prima necessità per sostenere il popolo ucraino".

Programma

MusicheRò e Gruppo musicale ArteMiss?

Brani musicali e letture su:

Sessismo nell'industria musicale. ?

Canoni Estetici: bullismo, pregiudizio, accettazione del corpo, significato di bellezza.

Sessismo in educazione?.

Il coraggio delle donne.?

Gli uomini cantano di noi.

Video musicale sulla violenza sessuale.

Biblioteca Cervetto e i suoi lettori volontari