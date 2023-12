5 anni di Bonfim Club

Celebriamo assieme il primo lustro di Bonfim Club, ormai meta fissa per appassionati di clubbing e punto nevralgico di scambio per cultori di musica elettronica e avanguardista da tutta la penisola, nonché garanzia d'intrattenimento alternativo per tutti i residenti di Genova e dintorni. È stato un anno entusiasmante. Abbiamo condiviso il nostro club con 47 differenti nazioni, esportando il nostro timbro sonoro in Italia e in Europa, dimostrando che musica ed eventi culturali possono essere il fulcro di un turismo differente nella nostra amata Genova.

I momenti indimenticabili sono stati tanti, abbiamo conosciuto anime festanti e artisti provenienti da ogni dove, collaborando con realta' differenti mettendoci sempre in gioco, perseguendo un obiettivo finale comune. Siamo giunti a questo piccolo traguardo dopo 5 anni, cambiando le prospettive, smuovendo gli stereotipi, legando sempre più persone alla musica, sia questa dal vivo o in supporto vinilico.

Un amore incondizionato ci lega a questo non-luogo che oltre a regalarci panorami idilliaci e momenti meravigliosi di socialità , per tutti gli artisti, musicisti, scultori, grafici, architetti, pittori e poeti è semplicemente "Scasa".