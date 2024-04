40 Fingers: al Politeama Genovese il fenomeno mondiale del crossover per chitarra acustica

Si chiamano “40 Fingers”, sono italiani e sono il fenomenale quartetto di chitarristi che a suon di milioni di visualizzazioni sta conquistando i social in tutto il mondo con le proprie magistrali rivisitazioni e riarrangiamenti di celebri brani rock, pop e colonne sonore del cinema, delle serie tv e un endorsement ufficiale come quello dei Queen che hanno applaudito e pubblicato sul loro sito la versione a “40 dita” di Bohemian Rhapsody. I 40 Fingers (Matteo Brenci, Emanuele Grafitti, Enrico Maria Milanesi e Andrea Vittori) arrivano al Politeama Genovese giovedì 25 aprile.

Sono stati apprezzati anche da numerose star della musica nazionale e internazionale che li hanno voluti per duettare assieme: da Andrea Bocelli alla cantante statunitense Tory Kelly, passando per Andy Summers dei The Police per rivisitare la celebre “Bring on the Night”. Ognuno con una forte storia musicale e un background diverso, i quattro musicisti assieme esplorano nel nome del fingerpicking nuovi universi sonori proponendo un vasto repertorio che parte dalla rivisitazione per quattro chitarre di brani rock e pop per arrivare alle loro composizioni originali.

La passione condivisa dai quattro per il mondo del cinema e delle serie tv e per le loro musiche ha fatto sì che si cimentassero anche in una serie di originali arrangiamenti di famose colonne sonore, tra cui la loro versione a “40 dita” dei due momenti principali dell’opera di John Williams sulla saga di George Lucas, ovvero Star Wars, L’Ultimo dei Mohicani, un sensazionale medley della Disney e il medley da Harry Potter, con alcune delle musiche scritte sempre dal grande John Williams.

Il palco è la dimensione naturale dei 40 Fingers che, accompagnati da una produzione visiva altamente spettacolare ideata da alcuni tra i migliori light designer europei, proiettano il pubblico in un viaggio musicale senza confini linguistici e geografici attraverso le loro versioni di Sultans of Swing, Africa, Sound of Silence, Bohemian Rhapsody, Last of Mohicans, Libertango e altri brani che spaziano tra i generi a 360 gradi, unendo ed emozionando gli amanti della musica.

Biglietti disponibili presso la biglietteria, il botteghino on line del Politeama Genovese e il circuito online ticketone.

Info su politeamagenovese.it.

Foto: Simone Di Luca