25 Aprile: l'anniversario della Liberazione a Chiavari

Per il 76esimo anniversario della Liberazione, il Comune di Chiavari presenta un ricco calendario di iniziative messe in campo con la sezione locale dell'Anpi. Gli eventi si terranno nel rispetto delle norme anticontagio.

22 aprile

Ore 11,15 - Lungomare (zona Nuove Dune Erbose): inaugurazione Parco della Memoria dedicato agli ebrei deportati e uccisi

Ore 17 - Sala del Consiglio Comunale: Jessica Leo intervista in streaming Luisella Battaglia, Adriana Del Borghi, Chiara Soletti e Eisa Merlino, quattro donne in prima linea per le emergenze ambientali

24 aprile

Ore 11 - Auditorium di Largo Pessagno: conferenza stampa e presentazione del volume "Parroci e Resistenza nel Tigullio" di Getto Viarengo e Giuseppe Valle

Intervista: Roberto Pettinaroli, responsabile eventi Anpi - Sezione di Chiavari

Interventi: Marco Di Capua, Sindaco di Chiavari - don Mauro Gandolfo, Vicario episcopale per la cultura e la formazione della Diocesi di Chiavari

25 aprile

Ore 10 - Cattedrale di N. S dell'Orto: Santa Messa

Ore 10,45 - Piazza N. S. dell'Orto: cerimonia ufficiale davanti al busto di don G.B. Bobbio

Deposizione delle corone al busco di G. B. Bobbio e di Sergio Kasman.

Saluto del Sindaco di Chiavari e della Presidente Anpi Sezione di Chiavari.

Intervento di don Jacopo De Vecchi, vicario parrocchiale di Sant'Anna di Rapallo